Casado: «Sánchez tiene alternativas, no vemos una situación de bloqueo»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 06/06/2019 19:55 h

Pablo Casado comenzó la rueda de prensa tras su reunión con el rey asegurando que el Partido Popular votará en contra de la investidura de Sánchez y tampoco la facilitará con su abstención. El presidente del PP enumeró varias razones para hacerlo, entre ellas que «no se fían de Sánchez» y que «no tiene proyecto para España». «Se presenta ¿para hacer qué?», ha abundado.

A partir de ahí Casado ha descrito el escenario actual en el que hay varias alternativas de Gobierno, entre ellas el llamado «pacto del abrazo», en referencia al acuerdo alcanzado en 2016 entre el PSOE y Ciudadanos. «Hay alternativas, no vemos una situación de bloqueo». El PP, ha dicho, «liderará la oposición desde la responsabilidad».

Preguntado sobre si el PP estaría dispuesto a abstenerse como hizo el PSOE en el 2016, Casado ha insistido en que la situación es ahora muy diferente porque en este caso si hay otras sumas posibles y otras alternativas a otra convocatoria de elecciones.

Rivera: «A Sánchez le toca intentar formar gobierno pero Cs ejercerá una oposición muy firme»

El rey recibió también este jueves al líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Tras el saludo en el Salón de Audiencias de Zarzuela y la reunión en el despacho del monarca, el presidente del partido naranja comparecía ante los medios para insistir en la idea de que no apoyará la investidura de Sánchez.

Rivera ha asegurado que es el turno del líder socialista. «Tiene mayoría, pero tiene que armarla. Con los independentistas, con los podemitas...Igual que hizo para la moción de censura. ¿Nos gusta? No nos gusta, pero sabemos contar». El presidente de Ciudadanos ha insistido en la labor que hará su partido en la oposición. «Vamos a ejercer una oposición firme, dura pero leal a los españoles y constructiva». «Es lo que esperan de nosotros los ciudadanos, una oposición distinta a la del Partido Popular», ha añadido.

Ante la pregunta sobre una posible abstención que evitase una repetición de las elecciones, Rivera ha repetido el mismo argumento. «Si se repiten será porque ellos no han querido formar gobierno. Que Sánchez no mire a la oposición, que mire a sus socios. Esta mayoría que tiene encima de la mesa, aunque no sea plato de nuestro gusto, él la tiene y yo no»

Iglesias: «Hace dos semanas que no hablo con Sánchez»

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha reconocido este jueves que no hay contacto con Pedro Sánchez para negociar un gobierno de coalición desde hace dos semanas y ha apuntado que España necesita estabilidad por lo que «no hay tiempo que perder». No obstante, ha matizado que le toca al candidato socialista iniciar esos contactos.

En rueda de prensa tras la reunión que ha mantenido con el rey en el Palacio de la Zarzuela, Iglesias ha señalado que no concibe que Sánchez llegue a una investidura «sin tener cerrados los apoyos», pues considera que a un debate parlamentario de ese calado se llega «con los deberes hechos». El líder de Podemos no ha querido confirmar cuál sería el voto de su formación en el caso de que Pedro Sánchez no acepte la entrada de Podemos en el Gobierno.

Sobre el relevo de Echenique

El líder de Podemos ha contestado en la rueda de prensa a preguntas sobre el cambio de puesto de Pablo Echenique. «Una cierta rotación es sensata y buena», ha asegurado, para a continuación garantizar que el hasta ahora 'número tres' del partido va a seguir teniendo un papel «crucial». Iglesias ha opinado que el cargo de secretario de Organización es «probablemente la responsabilidad más difícil y gravosa» que puede haber en cualquier partido, por lo que ha sostenido que «una cierta rotación es sensata y es buena».

Ante «el contraste muy marcado» de los resultados conseguidos por Unidas Podemos en las generales el 28 de abril y en las autonómicas, municipales y europeas un mes después, el líder del partido ha considerado necesario hacer una reflexión.

«Nos toca tener un debate para mejorar los resultados en el futuro», ha añadido.

Preguntado por la posibilidad de que Echenique pudiera ser ministro en un eventual gobierno de coalición del PSOE y Podemos, Iglesias no ha querido pronunciarse.