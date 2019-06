La «candidata de Galicia» que va a la Zarzuela con una camiseta de Zara

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia S. Luaña F. Balado

Redacción / La Voz 05/06/2019 20:25 h

¿En nombre de quién acudió Yolanda Díaz a la consulta con Felipe VI? No en nombre de Podemos, porque sigue militando en IU. Pero tampoco en nombre de IU, que para eso ya fue Garzón. Y tampoco en nombre de En Marea, porque renegó de En Marea.

Oficialmente, fue como representante de Galicia En Común, las siglas con las que Podemos y sus socios gallegos -EU y Anova- preparan un nuevo asalto a la Xunta, al margen de En Marea. Ya lo dijo ella en campaña, cuando se le reprochó que se presentase por Pontevedra no teniendo relación alguna con esa provincia. «Eu son a candidata de Galicia», dijo. Quizás la candidata de Pablo Iglesias para las próximas elecciones autonómicas, siempre que no haya pacto de Gobierno con Pedro Sánchez y no pueda ser ministra.

Díaz está sacando rédito político de su buena relación personal con el matrimonio de Galapagar. De concejala en Ferrol a candidata a la presidencia de la Xunta por EU; de diputada por AGE a coordinadora nacional de EU; de socia preferente de Beiras a aliada de Iglesias, de diputada de En Marea al Congreso por A Coruña a diputada de En Común por Pontevedra... Esa carrera política, que desconcierta tanto a los inscritos de Podemos como a sus socios de En Marea, la situó ayer junto al rey en representación de un partido que se dice republicano y vestida con una camiseta de Zara, toda una provocación tras los polémicos ataques de Podemos a las donaciones de Ortega.

Díaz le regaló a Felipe VI un ejemplar de Follas novas, de Rosalía de Castro, porque como mujer, feminista y gallega, «condensa o máis avanzado da súa época», dice la dedicatoria. Tras el encuentro, dijo que le había trasladado al monarca que la prioridad de Galicia en Común es defender los compromisos con Galicia, y que no apoyarán la investidura de Sánchez si no se mantiene ese acuerdo, que incluye la defensa de los sectores productivos y de las comunicaciones. «Que Sánchez mire un poco por Galicia», recalcó. El mismo discurso que hace unos meses con En Marea; pero ahora, En Común.