Feijoo pide «madurez» para pactar y ablanda su veto a Vox según los casos

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Juan Capeáns

Santiago / La Voz 04/06/2019 21:07 h

Alberto Núñez Feijoo ha matizado su posición respecto a Vox que mantuvo hace solo una semana, cuando valoró los resultados electorales del 26M. Entonces se mostró partidario de que la formación que dirige Santiago Abascal no entrase en los gobiernos junto al PP y Ciudadanos cuando la suma de los tres fuese necesaria, optando por alcanzar acuerdos puntuales para sacar adelante votaciones, tal como ocurre en Andalucía.

El presidente de los populares gallegos añadió que su partido había mantenido a raya en su comunidad a Ciudadanos y a Vox, y por ello admitió ayer que su postura «es más fácil que la de otros compañeros».

En una entrevista en la Cope, Feijoo dijo estar dispuesto a «respetar las exigencias de cada territorio, que sabrán lo que tienen que hacer para buscar alternativas», en referencia a los gobiernos que quiere liderar el PSOE apoyado en «nacionalistas, independentistas y populistas».

El dirigente gallego ha insistido en que el andaluz es un «modelo razonable», pero con carácter genérico ha pedido «madurez y responsabilidad, y no andar con pulsos absurdos», en evidente crítica a Ciudadanos y Vox, a los que acusó de promover candidaturas y ataques al PP durante la campaña «que solo han conseguido que el PSOE vaya a gobernar».

Cuestionado sobre los acuerdos a nivel estatal, Feijoo intuye que Pedro Sánchez acabará apoyándose en Podemos y el PNV «hasta que dé la mayoría», y lamentó que los socialistas hayan ocultado sus preferencias hasta pasar el 26M. La otra opción, la de un pacto Ciudadanos, fue directamente calificada como un «fraude electoral», por el posicionamiento previo que mantuvo Albert Rivera.

La lista más votada

En lo que no se ha movido Feijoo es en su idea de que España necesita cambios en la ley electoral que permitan gobernar a la lista más votada. «Desde que me dedico a la política he tenido algunas cosas claras, no muchas, pero esta reforma es una de ellas», garantizó.

Feijoo, que asume que este posicionamiento puede no resultar beneficioso en según qué territorios, tiene claro que se deberían pactar fórmulas para que el ganador tenga un plus de representación que garantice su gobierno -como ocurre en Portugal- o que los electores tengan la palabra definitiva en una segunda vuelta de votaciones.

Por ello lamenta que los socialistas no aceptasen el acuerdo al respecto que les ofreció Rajoy, así como que hubiesen rechazado el pacto o la coalición cuando el PP tuvo 123 diputados en el 2015. Está convencido de que, de haber apostado entonces por la gran coalición, hoy Sánchez tendría el apoyo del PP.