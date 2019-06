Villarejo pidió a uno de sus clientes que no escribiera mucho con el móvil: «Fíjate en lo de Mariano y el sé fuerte»

0

La Voz de Galicia

02/06/2019

El excomisario José Villarejo aconsejó al naviero Ángel Pérez Maura, que le contrató para evitar su extradición a Guatemala, que no escribiera «mucho» a través del móvil porque «pronto aparecen los mensajes, fíjate Rajoy» y «como está saliendo lo de "ánimo" ¿no? "sé fuerte"». Esta conversación entre ambos, fechada en abril del 2016, aparece incorporada a la pieza Pit del caso Villarejo, a cuyo contenido ha tenido acceso Efe.

En ella hablan de un tal Schawnk, al que Pérez Maura define como «el último mindundi», «un arquitecto que estaba de asesor del director del puerto» Quetzal de Guatemala, en el que su empresa Grup Maritim TCM obtuvo de forma ilícita del Gobierno guatemalteco la construcción y explotación de una terminal privada de contenedores, hechos por los que este país pidió su extradición.

El naviero, al que Guatemala acusó de sobornar al expresidente Otto Pérez Molina, entre otros, para obtener esa concesión, le relata que Schawnk va ir a Barcelona y que se está comunicando con él por Weeper, a lo que Villarejo apostilla: «si mete el Telegram mejor». «Bueno, pero... dale amor pero tampoco te pases, o sea..., no escribas mucho y tal porque nunca se sabe, ¿sabes?, las palabras las carga el diablo, luego después, de pronto aparecen los mensajes, fíjate Rajoy y todo como está saliendo lo de "ánimo" ¿no? "sé fuerte" o sea, no escribas mucho», le recomienda el excomisario.

Le propone además que compre «otro teléfono prepago dedicado exclusivamente para este chico», «recargas cinco euritos o diez, eso ya te lo estructuramos nosotros». «Es mejor el teléfono», insiste Villarejo y le explica que aunque «la gente crea lo contrario es mucho más complicado la intervención de voz que la de datos». Los datos, añade, «quedan registrados y pasa un año y de pronto dice a ver, los mensajes...pom, pero la voz, como no tengas intervención telefónica judicial tal y cual, ¡pollas!».

«Son consejos...por esto no te vamos a cobrar nada, por los consejos. No, en serio...», precisa Villarejo, al que se le investiga en esta causa por haber cobrado 10 millones de euros a Pérez Maura para evitar su extradición a Guatemala, operación que el excomisario bautizó como proyecto Pit.

En otra conversación Villarejo le asegura que es muy difícil que España acceda a la extradición de un nacional, si bien agrega que lo que le puede dar problemas es Estados Unidos. «Hombre, tienes una parte muy ganada, que eres un español y normalmente los tratados de extradición que hay con Guatemala establecen que los nacionales» no sean entregados y se les pueda juzgar en el país de origen, le indica el excomisario. «Pero los yanquis, que me temo que están detrás del tema, tienen todo el poder del mundo», le advierte al naviero.

En la fase previa a la contratación del proyecto Pit, Villarejo le llega incluso a decir: «Ya te adelantamos que si no vemos un mínimo de un 70-75 % del éxito no lo vamos a coger, porque, nuestro humilde prestigio es casi todos al 99, muy alto de tal, cuando cogemos un tema es porque vamos a triunfar». «Si no es así, si no tenemos ese porcentaje visto lo que vemos, pues te diríamos, macho, negocio, búscate la vida o cámbiate la cara y vete a algún sitio porque...», le aseguró el excomisario para convencerle de la fiabilidad del trabajo que le ofrecía.