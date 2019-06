La cara más oscura de Zapatero

0

La Voz de Galicia Luís Pousa

02/06/2019

Pasados ya ocho años desde que abandonó la Moncloa, el legado de la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero (León, 1960) empieza a contemplarse con cierta perspectiva histórica. Los analistas coinciden en que el líder del PSOE tuvo aciertos en el terreno social, pero fracasó estrepitosamente a la hora de afrontar la Gran Recesión, que segó la hierba bajo sus pies y los del desnortado ministro Solbes.

Con un perfil muy diferente al de los carismáticos Felipe González y José María Aznar -a quienes sus partidos siguen escuchando como oráculos y no sin cierto temor-, Zapatero se ha ocultado entre las sombras desde la fatídica derrota del PSOE el 20 de noviembre del 2011 (a la que envió a su fiel escudero, Alfredo Pérez Rubalcaba).

Pero la metáfora del jarrón chino acuñada para definir la labor ornamental de los expresidentes del Gobierno no encaja de todo con Zapatero, que ha querido mantenerse en primera línea de fuego ejerciendo como mediador en el conflicto entre Nicolás Maduro y la oposición venezolana. Aunque este papel de facilitador ha logrado que 39 presos políticos saliesen de las cárceles chavistas, lo cierto es que las fuerzas que luchan contra el régimen autoritario no acaban de ver con buenos ojos su trabajo. Lo acusan de tener demasiada «complicidad» con Maduro, con el que se ha reunido con frecuencia durante los últimos años, y de no ser un «interlocutor válido». Su labor ha contrastado, por ejemplo, con las críticas al chavismo del gran referente del socialismo español, Felipe González, siempre implacable a la hora de censurar las continuas violaciones de los derechos humanos en Venezuela.

La oposición, agrupada alrededor de la Asamblea Nacional, ha calificado de «inadmisible» la mediación de Rodríguez Zapatero por actuar con «incondicional parcialidad en favor de los intereses autocráticos» de Nicolás Maduro. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, fue más allá y recomendó al expresidente español que «no sea imbécil» y no contribuya a mantener en pie el régimen chavista. Tampoco resultó del agrado de Estados Unidos su trabajo en Caracas. El embajador de EE.UU. ante la OEA, Carlos Trujillo, afirmó que Zapatero había fracasado «miserablemente» como interlocutor entre el Gobierno y la oposición.

Un hombre llamado Gorburu

No fue esta la única mediación por la que José Luis Rodríguez Zapatero pasará a la historia. En las negociaciones con ETA para que la banda abandonase las armas tuvo una participación directa el entonces jefe del Ejecutivo. Según las actas de la organización terrorista que obran en poder de la Audiencia Nacional, Zapatero aparece en dichos escritos con el apodo de Gorburu y su contribución a las conversaciones se concretó en las propuestas de crear un órgano común para Navarra y el País Vasco, la liberación del terrorista De Juana Chaos o la derogación de la llamada doctrina Parot.

Según las actas de la banda, Zapatero también habría avisado en el 2005 a los negociadores de ETA de que la Policía francesa preparaba un golpe contra la organización.

El de mediador, tanto en el caserío del equidistante Jesús Eguiguren como en el caraqueño palacio de Miraflores, es sin duda el lado más oscuro del mandato de ZP.