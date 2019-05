«Solo quería darle un susto», dice un acusado que propinó 26 puñaladas a su exnovia, de 14 años

0

La Voz de Galicia

30/05/2019

La realidad puede superar a la ficción. Y las explicaciones dadas por un hombre para intentar justificar la brutal agresión que propinó a su exnovia, de 14 años, encaja perfectamente en esta idea. «Solo quería darle un susto», dijo este jueves ante un juez granadino Cristobal C. A., un hombre de 29 años que acuchilló 26 veces a su expareja, menor de edad, que no quería continuar con él.

Los hechos se remontan al 29 de agosto del 2017 cuando el acusado quedó en el barrio granadino de Cerrillo de Maracena con la víctima, con la que había mantenido una relación sentimental, pese a que ella solo tenía 14 años y a pesar de la oposición de la madre de la chica, que denunció al acusado y logró una orden de alejamiento de la niña como medida cautelar. Pero Cristóbal logró engañarla y citó a la adolescente para intentar reconducir la situación. La llevó hasta una vivienda en construcción y allí le pidió reiteradas veces que volviese con él. La menor se negó. El hombre sacó un estilete de ocho centímetros y la acuchilló hasta que creyó que estaba muerta. Luego, se fue por donde había venido, sin avisar a nadie.

En el juicio, Cristóbal reconoció los hechos respondiendo con un escueto sí a todas las preguntas del fiscal. Describió una relación llena de engaños que derivó en una violencia extrema. A la adolescente la conoció en Internet. Le mintió sobre su edad. Primero le dijo que tenía 17 años, luego 20. Le pidió fotos de contenido erótico y logró quedar con ella en un centro comercial. A pesar de la edad de la adolescente, mantuvo relaciones sexuales con ella hasta que la madre de la menor se enteró de lo que estaba sucediendo.

Desde otra sala

En otra sala de la Audiencia de Granada se encontraba la adolescente y su progenitora. La menor contó, agarrada de la mano de su madre, lo que había sucedido el día en el que casi pierde la vida. «Me quitó el pantalón, lo rajó, me dijo que me iba a dejar embarazada y me apuñaló», ha recordado la víctima, que pasó toda la noche sin poder moverse en el solar donde se cometió la agresión. Sobrevivió casi doce horas, hasta que la localizaron y la trasladaron, de urgencia, a un hospital.

La Fiscalía calificó los hechos como un asesinato en grado de tentativa, dos delitos de abuso sexual, un quebrantamiento de la medida de alejamiento continuado, otro de contacto con una menor de 16 años por Internet con fines sexuales y otro por embaucarla, delitos por los que solicitó una pena de 54 años de prisión. Cristóbal, el acusado, también reconoció que actuó como lo hizo porque es «muy celoso».