Sectarismo independentista en el Parlamento catalán: ¿Le harán «un Iceta» a Ciudadanos?

La Voz de Galicia Mercedes Lodeiro

Redacción 29/05/2019 05:00 h

La legislatura del bloqueo en el Parlamento catalán pasará una nueva prueba este miércoles cuando sus señorías voten la elección del vicepresidente segundo de la Mesa de la Cámara, cuya misión hasta ahora desempeñaba el diputado de Ciudadanos José María Espejo-Saavedra, quien renunció al acta para ser elegido parlamentario en el Congreso de los Diputados.

Hasta ahora, la Mesa estaba compuesta por dos miembros de ERC, dos de Junts per Catalunya, dos de Cs y 1 del PSC. Ahora bien, se puede dar la paradoja de que el bloque independentista (Junts con 34 diputados, ERC con 32 y la CUP con 4) vete la elección del sustituto del miembro de Cs, que ha de ser elegido por mayoría absoluta en primera convocatoria (68 ). En caso de no lograrse, se ha de repetir la votación entre los dos diputados que hayan obtenido más apoyos, y el que consiga un mayor número será el elegido, según establece el Reglamento del Parlamento catalán. Es decir, nos encontraríamos con que a Ciudadanos, que ganó las elecciones del 2017 con 36 diputados, le bloquean su derecho a un segundo miembro en la Mesa, para reducir su presencia a un único representante.

Entanto, en el bloque independentista, Carles Puigdemont y Toni Comín (elegidos eurodiputados el día 26) serán sustituidos por otros dos candidatos sin problema. Por su parte, Raül Romeva puede compatibilizar su cargo de diputado autonómico con el de senador logrado en abril. Jordi Turull, Jordi Sànchez y Josep Rull, de la lista de Puigdemont al Congreso de los Diputados, tendrán que ser sustituidos en el hemiciclo autonómico tras haber tomado posesión de ese escaño en Madrid. Y, por último, Oriol Junqueras, ahora diputado nacional y eurodiputado electo tendrá que optar por una de esas dos cámaras.

El otro procesado, Joaquim Forn, y candidato a la alcaldía de Barcelona por Junts, renunció al acta de diputado en enero del 2018.

Los acuerdos que del hemiciclo catalán salgan esta semana indicarán por dónde transcurrirá el futuro que le queda a la legislatura, con posiciones tan encontradas. Prueba de ello es que ERC, JxCat y la CUP se han negado a avalar el nombramiento de Miquel Iceta como senador autonómico a propuesta del PSC tras la dimisión de José Montilla. Una decisión inédita que habitualmente hubiera sido un mero trámite en virtud de la cortesía parlamentaria. De hecho, no existen precedentes del rechazo al nombramiento de un senador en el Parlamento catalán, ni en ninguno.

Al final, el líder del PSC solo obtuvo 25 votos, los 17de su grupo y 8 de Catalunya En Comú Podem. La abstención de CS y PP se les puede volver ahora en contra a estos partidos para cualquier negociación que pretendan con los socialistas.

Difícil será que los 17 diputados del PSC aporten sus papeletas para que uno de la formación de Inés Arrimadas sustituya a Espejo-Saavedra, aunque también podrían hacerlo y mostrar con ello que la política no va de revanchas sino de razones. La sorpresa, en un sentido u otro, será la postura de ERC y Junts. ¿por qué apoyar a un constitucionalista que reclama el 155 y no haberlo hecho con otro (Iceta)? ¿Le harán «un Iceta» a Ciudadanos? En cualquier caso, tanto la posición como la explicación que den no podrá dejar de sorprender.