Mireia Boya: «Con mi peso seguramente contribuí a chafar un poco el capó del Patrol»

La Voz de Galicia Luís Pousa

Redacción / La Voz 13/05/2019 19:10 h

Festival del humor en la sala segunda del Supremo. Comparecía la exdiputada de la CUP Mireia Boya, quien fue, hasta su renuncia al cargo, una de las voces más airadas del secesionismo en el Parlamento catalán.

Aunque tenía derecho a no declarar -al estar procesada por desobediencia por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña-, Boya cumplió con la llamada de las defensas de los Jordis, que la habían convocado para edulcorar el papel de Sànchez y Cuixart durante el asedio independentista a la Consejería de Economía el 20 de septiembre del 2017.

Boya disfrutó de su momento estelar. Habló tanto que Manuel Marchena tuvo que frenarla para que su soliloquio no consumiese por completo la sesión. «Todos los añadidos sobran», le advirtió solemne el presidente de la sala. Largó de tal forma la cupera -a preguntas del letrado de Cuixart- que el resto ya renunció a interrogarla. Ni el abogado de Sànchez -que también la había citado a declarar-, ni las demás defensas, ni Vox, ni la Fiscalía, ni la Abogacía del Estado quisieron plantear más cuestiones a la líder anticapitalista. Ya habían tenido suficiente Boya por un día. Incluidos los bonus extra que le reprochó Marchena.

Mireia Boya se esforzó hasta la extenuación por exculpar a los Jordis. Según su versión, cuando Sànchez y Cuixart vieron que la movilización se les estaba yendo de las manos, le pidieron a ella y a la entonces también diputada por la CUP Eulàlia Reguant que hicieran un llamamiento a los manifestantes para disolver la protesta. Los líderes de la ANC y Òmnium pensaban que, dada su edad y su cercanía ideológica a los concentrados, eran las indicadas para invitar a la masa a irse a sus casas: «Nosotras dijimos que no éramos nadie para desconvocar, que no teníamos esa potestad. Recuerdo que discutí con Jordi Sànchez sobre esto porque yo no estaba de acuerdo en desconvocar».

Pero, una vez convencida de que lo mejor era rematar la concentración, Boya trepó a uno de los Patrol aparcados a las puertas de la consejería. La ANC les había conseguido un megáfono y «por su estatura» consideraron que uno de los coches de la Guardia Civil era «un buen atril» para dirigirse a los manifestantes. Ya encaramada al vehículo oficial, explicó, su intervención fue «en clave humorística». En este tono continuó su declaración en el Supremo. Al preguntarle por el estado en el que quedaron los todoterrenos de la Benemérita, Boya bromeó: «No quise provocar daños, pero con mi peso seguramente sí contribuí a chafar un poco el capó del coche».

Para Boya, aquello no iba de obstruir la acción de la Justicia. «Todo eran cánticos y bailes». Y el club de la comedia de la cupera sobre un Patrol de la Guardia Civil.