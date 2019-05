El gesto de Sánchez en la capilla ardiente de Rubalcaba del que todo el mundo habla

0

La Voz de Galicia Iago García

Redacción | La Voz 11/05/2019 18:41 h

Más de 8.000 personas han visitado este sábado, entre las 9 y las 14 horas, la capilla ardiente del exvicepresidente del gobierno socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, que fallecía ayer pasadas las 15 horas tras no recuperarse de haber sufrido un ictus. Una de ellas, un hombre de mediana edad, decidía al pasar por delante del féretro arrojar unos papeles para sorpresa de los ciudadanos y autoridades allí presentes. «No me muevo de aquí si no hablo con el presidente o el director del CNI», se consigue escuchar a través del sonido ambiente de Congreso TV, que sirvió la señal de la retransmisión a diferentes medios esta mañana.

Tras ver esto, y a pesar de que el hombre parecía sumamente alterado, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se levantó de su asiento y se dirigió a él con carácter conciliador. Para que la ceremonia, que hasta entonces había transcurrido con normalidad, la recuperara, Sánchez estrecha su mano y acto seguido decide llevarlo a una estancia aparte para conocer sus demandas. En ese momento, se aprecia en el vídeo que encabeza esta información como Ana Pastor, presidenta del Congreso, sigue los pasos de ambos.

Según fuentes del Ejecutivo, recogidas esta tarde por varios digitales, el autor del tenso momento está inmerso en un proceso judicial que quería poner en conocimiento del presidente. Finalmente, no ha ocurrido ningún percance más y Sánchez pudo volver a participar en el acto protocolario. Esta tarde Pérez Rubalcba será enterrado en una ceremonia íntima alejada de las cámaras.

