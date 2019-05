A juicio por tirar a su madre, de 60 años, de la cama al suelo con violencia

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 09/05/2019 11:13 h

La Fiscalía de Área de Gijón solicita ocho meses de prisión y alejamiento para un acusado de tirar a su madre, de 60 años, de una cama al suelo con violencia y de forma súbita porque la mujer no quería seguir discutiendo con él.

Según recoge el escrito del Fiscal, sobre el mediodía del día 16 de enero del 2019, al llegar al domicilio familiar, en Gijón, el acusado, de 30 años, inició una discusión con su madre, de 60, con la que convive. Como la mujer no quería seguir discutiendo con su hijo, se fue en su habitación y se acostó encima de la cama. No obstante, el acusado, al cabo de unos momentos abrió la puerta del cuarto con la intención de continuar los reproches y como la mujer no le hizo caso y siguió acostada dándole la espalda, de forma súbita, sin previo aviso y cogiendo a su madre totalmente desprevenida, levantó con virulencia el colchón. Esto provocó la inevitable caída de la mujer al suelo, tras golpearse con fuerza contra la pared.

La mujer sufrió contusión parietal derecha y contusión costal izquierda, para cuya curación preciso de una única asistencia médica. La víctima tardó en curar 14 días.

La mujer no reclama indemnización alguna. Fue atendida en el Centro de Salud de La Calzada y en el hospital de Jove, dependientes del Sespa, al que originaron unos gastos de 119,89 euros.