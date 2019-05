Sánchez abandona la cumbre europea de Sibiu por el preocupante estado de salud de Rubalcaba

La negativa muestra los problemas del PSOE para las municipales

Alfredo Pérez Rubalcaba vs Manuela Carmena. El exministro del Interior, exvicepresidente del Gobierno y ex secretario general del PSOE frente a la alcaldesa de Madrid, jueza jubilada e icono progresista. Esa era, por sorprendente que pueda parecer, la visión de Pedro Sánchez, su gran apuesta para las elecciones del próximo 26 de mayo, pero no podrá ser. El presidente del Gobierno recibió hace unas semanas en la Moncloa al veterano político, ya retirado de la primera línea, aunque aún emocional e intelectualmente vinculado a su partido, para ofrecerle el puesto de cabeza de cartel socialista al ayuntamiento de la capital. La respuesta fue un «no, gracias».

