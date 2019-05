El PNV amaga con un adelanto electoral si persiste el bloqueo de la Cámara vasca

0

10/05/2019

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, no ha descartado que pueda haber un adelanto de las elecciones autonómicas si, tras los comicios municipales y forales, persiste el «plante» al Gobierno Vasco en el Parlamento autonómico. «Es llamativo que Bildu y el PP se pongan siempre de acuerdo en casi todo, por cierto, siempre para decir no al Gobierno», ha apuntado.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi y recogida por Europa Press, Ortuzar ha señalado que lo lógico es que los comicios al Parlamento vasco sean en el 2020, pero ha precisado que, «otra cosa es que, si hay una especie de plante que ya hace imposible avanzar en temas que están sobre la mesa, el lendakari tomará la decisión que sea mejor para el país».

El papel de la oposición

No obstante, cree que habrá un cambio de estrategia de la oposición porque, a su entender, no le conviene elecciones anticipadas. «Tanto EH Bildu como el PP van a tener que ubicarse de otra manera, no van a poder estar todo el día juntos, como están ahora. Es muy evidente que hay una UTE entre Bildu y el PP», ha remarcado.

A su juicio, los partidos de la oposición «no tienen fuerza suficiente» para tumbar al Ejecutivo de Íñigo Urkullu, pero quieren «minorar su crédito social». En todo caso, considera que unas elecciones anticipadas favorecerían al PNV, después de «la fortaleza» que le han dado los resultados de las generales.

«Los partidos, desgraciadamente, nos estamos convirtiendo en maquinarias electorales. Cada uno, cuando has hecho ya una elección, piensa en la siguiente. ¿Ahora quién es el enemigo a batir porque está muy fuerte, porque tiene la sigla muy sana y conexión social? Pues el PNV, y todo lo que está alrededor, los gobiernos de coalición con el PSE-EE», ha añadido. En todo caso, ha asegurado que el PNV no se dejará «quitar de en medio tan fácil».

Propuesta de Otegi

Andoni Ortuzar ha recordado que «la primera apelación» que hizo el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, «al día siguiente de las elecciones españolas, fue a constituir un bloque de izquierdas en Euskadi también». «O sea, cuando nosotros pactamos con el PSE-EE, estamos vendiendo a Euskadi y dicen que, pudiendo hacer un pacto soberanista, no lo hacemos, pero a él la primera reflexión que le viene a la cabeza el 29 de abril es que en Euskadi también se podría hacer un acuerdo con el PSE-EE y con Podemos, no con uno de obediencia española, sino con dos», ha asegurado.

Además, el líder nacionalista ha asegurado que el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, está todavía muy lejos del centro al que asegura querer dirigirse: «Está siendo un hombre estridente. El otro día hizo una cosa inaudita, como retirar la firma de un acuerdo que ellos habían hecho en el tema de comedores escolares. Es una auténtica cacicada desautorizar a sus dos representantes en la materia para seguir juntándose con Bildu».