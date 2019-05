El Supremo devuelve a los juzgados de Madrid la decisión sobre la candidatura europea de Puigdemont

El expresidente de la Generalitat no tramitó su solicitud de entrada en el país mediante la página oficial del Gobierno, sino a través de otra plataforma que le cobró 60 euros por una gestión que solo cuesta 4 y finalmente no le envió los papeles para viajar a Quebec

Nuevo ridículo mundial de Carles Puigdemont. El escurridizo expresidente de la Generalitat -fugado a Waterloo (Bélgica) para no afrontar ante la Justicia española su protagonismo en los sucesos de septiembre y octubre del 2017, que derivaron en la aprobación de las leyes de desconexión y en la convocatoria de un referendo ilegal de independencia- no fue vetado por el Gobierno de Justin Trudeau para entrar en Canadá, como denunció airadamente el líder secesionista el pasado 29 de abril. El propio primer ministro canadiense había mostrado hace unos días su estupor por esta acusación, ya que aseguró no tener noticia alguna sobre la presunta prohibición de que el líder secesionista pisase el idílico país norteamericano.

