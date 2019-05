Puigdemont no fue vetado por Canadá: se equivocó de web para pedir el visado

0

La Voz de Galicia Luís Pousa

04/05/2019 09:46 h

Nuevo ridículo mundial de Carles Puigdemont. El fugado expresidente de la Generalitat, refugiado en Waterloo (Bélgica) para no presentarse ante la Justicia española por su participación en los sucesos de septiembre y octubre del 2017, no fue vetado por el Gobierno de Justin Trudeau para entrar en Canadá, como denunció airadamente el líder secesionista el pasado 29 de abril. El propio primer ministro canadiense había mostrado hace unos días su estupor por esta acusación, ya que aseguró no tener noticia alguna sobre el presunto veto.

Puigdemont había sido invitado a viajar a Quebec por la asociación independentista San Juan Bautista. Pero, cuando el expresidente de la Generalitat, fulminado de su cargo tras la aplicación del artículo 155 en Cataluña, se sentó delante del ordenador para tramitar su visado de entrada en el país recibió una negativa por respuesta. ¿Cuál fue el problema? Según desvela el diario La Presse, Puigdemont se equivocó de web a la hora de pedir la autorización de viaje electrónica (AVE). En lugar de hacerlo a través de la página oficial del Gobierno, hizo la gestión a través de una de las numerosas webs que imitan los logos institucionales para realizar el mismo trámite, pero a un precio notablemente más elevado.

Si el líder afincado en Waterloo hubiese pedido su AVE a través de la página del Gobierno, la gestión habría seguido su curso con toda normalidad y le habría costado solo 7 dólares canadienses (unos 4,5) euros. Sin embargo, la web oficiosa en la que se zambulló el dirigente secesionista le cobró más de 90 dólares (aproximadamente 60 euros) por una gestión que, finalmente, ni siquiera llegó a realizar. En concreto, Puigdemont abonó dicha cantidad a los propietarios de la plataforma canadianeta-visa.com, que se quedaron con el dinero del expresidente, pero no concluyeron con la gestión alegando que faltaba cierta "información complementaria".

Cuando el airado líder separatista quiso arreglar los papeles, ya era demasiado tarde. Había perdido 60 euros, la oportunidad de llevar su propaganda a uno de los epicentros del independentismo internacional (Quebec) y, sobre todo, la poca dignidad que todavía le queda como antiguo representante de una nacionalidad histórica como Cataluña.

La sucursal secesionista de Waterloo (desde Napoleón, capital mundial de la derrota) ha anunciado que retirará la demanda que había presentado ante un tribunal de Montreal contra el mismísimo Trudeau por el presunto veto a Puigdemont.