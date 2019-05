Núria de Gispert llama «cerdos» a Girauta, Arrimadas, Millo y Montserrat

0

Redacción 02/05/2019 10:50 h

Núria de Gispert, expresidenta del Parlament catalán, acaba de ser reconocida con la Cruz de San Jordi, una de las máximas distinciones del Gobierno de Cataluña. Sin embargo su nombre hoy no es noticia por este reconocimiento, sino por un comentario hecho sus redes sociales que deja mucho que desear, viniendo por parte de un representante de un órgano democrático.

La expresidenta ha retuiteado un falso tuit que celebra que políticos catalanes del PP y Ciudadanos vayan a ocupar puestos fuera de la comunidad, argumentando que «Cataluña aumenta sus exportaciones de porcino». El mensaje va dirigido «para todos aquellos que quieren devolver la dignidad a nuestras instiuciones» y muestra una noticia falsa de una supuesta Asociación Catalana de Productores porcinos: «Cataluña aumenta sus exportaciones», frase que acompaña a la siguiente lista: «Girauta a Toledo. Arrimadas a Madriz. Millo a Andalusia. Dolors Montserrat a la UE». Per tots vosaltres, per aquells que desitgen que torni la dignitat a les nostres Institucions. pic.twitter.com/rs39jikpEu — Núria de Gispert. (@nuriadgc) May 1, 2019

Faltas de ortografía aparte, el mensaje es un claro insulto por parte de una persona a la que acaban de premiar todos los catalanes. Su reconocimiento no ha quedado exento de la polémica y la propia Inés Arrimadas ha criticado que «el nacionalismo premia a xenófobos». Y es que en otro polémico tuit, De Gispert instó a la política de Ciudadanos a irse de Cataluña y regresar a Andalucía, donde nació. «Esta señora me ha 'echado' de Cataluña varias veces por no nacer aquí y ha insultado a otros líderes políticos. El nacionalismo premia a xenófobos haciéndoles Presidentes de la Generalitat o dándoles la Cruz de San Jordi, una de las máximas distinciones otorgadas en Cataluña», ha manifestado.

Horas después, la asociación PORCAT alertaba en otro tuit de que «algún anónimo ha utilizado la imagen de PORCAT para burlarse del PP y de Ciudadanos. Nosotros no tenemos nada que ver. Nos parece una gamberrada a la que no se ha de hacer mucho caso», informa Efe.

Algú anònim ha utilitzat la imatge de PORCAT per burlar-se del PP i de Ciutadans. Nosaltres no hi tenim res a veure. Ens sembla una bretolada de la que no cal fer-ne gaire cas... — PORCAT (@PORCAT1) May 1, 2019

Durante los últimos meses, De Gispert ha tuiteado en numerosas ocasiones descalificaciones contra rivales políticos y fue incluso reprobada por el Parlament por sus insultos a opositores, en especial a la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas.