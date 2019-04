Ana Seijas: «A mirada de En Marea é social e galega, outros teñen a da Meseta»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Carlos Punzón

25/04/2019 22:36 h

Contrapón o camiño galego, social e de rexeneración que atribúe a En Marea co «mesetario» e con formas de vello partido coas que identifica a En Común Unidas Podemos. Ana Seijas (Santiago, 1973), cabeza de lista de En Marea por A Coruña, conta con recibir o voto dos alcaldes coruñés e compostelán e que no opten polas listas da proposta que encabeza Pablo Iglesias.

-Canto tempo está a dedicar nesta campaña a explicar por que rompeu En Marea?

-Non moito. Nos dedicamos a explicar a nosa proposta de rexeneración democrática, que é o que seguimos a defender. Somos a candidatura herdeira do 15M en Galicia, da maioría cidadanista, ética e de progreso, cousa que non conseguiron nin os partidos clásicos nin as formacións novas, que enseguida se adaptaron ás formas dos vellos partidos. Esa a diferenza.

-Pero que pasou para que organizacións que comparten escanos no Parlamento galego non logren ir xuntos ás xerais?

-Algúns seguimos co mesmo camiño que nos trouxo a organizarmos, outros terán que responder por que o abandonaron. Nós seguimos querendo sumar e que os problemas da xente guíen as políticas das institucións.

-O cainismo histórico da esquerda prendeu na dereita tamén.

-Hai xente a aproveitar a precariedade que eles mesmo crearon. O noso é o espazo do entendemento social e a cooperación que teñen que levar a superar o mirarse para un. Nós tratamos de ver para o ben común desde Galicia, que non estivo nos debates destes días. Nosa mirada social é galega, outros teñen a da Meseta. Temos que ter voz propia disposta a chegar a acordos con outros territorios.

-Foi rendible para En Marea apoiar a moción de censura de Pedro Sánchez?

-Tíñamos claro apoiala. Non se poden acadar políticas progresistas cun goberno de dereitas. Foi un momento de ilusión, de poder mudar as cousas, pero non foi un cheque en branco, senón a cambio de ter en conta as realidades dos galegos. Sempre temos a man tendida para avanzar.

-E cree que Galicia avanzou?

-Pois ese progreso para Galicia non se viu reflectido nos orzamentos. Eran sociais, aínda que hai que seguir a mellorar o salario mínimo, ou hai que baixar a idade de xubilación... pero necesitamos un desenvolvemento económico en Galicia, e iso non estaba nos orzamentos, e Galicia ten que ter futuro por si mesma, con ferramentas e infraestruturas, non recibir subsidios.

-Cal sería o prezo concreto de En Marea se fose decisiva na investidura?

-Hai que reverter os orzamentos que supoñían un 40 % menos de inversión no país, e concretar cuestións coma a transferencia da AP-9, que ten que ser galega e gratuíta; mellorar a rede ferroviaria; que os nosos portos sexan máis competitivos, ou que se condone a débeda do da Coruña, no que coincidimos con Marea Atlántica. Non se respectaron aos galegos e a nosa e unha voz propia e algúns non o entenderon. Nós somos o voto útil.

-Coincidirán con Marea Atlántica, pero o seu alcalde e o de Santiago eluden aclarar se votarán a En Marea ou a Podemos.

-O alcalde de A Coruña xa dixo que apoiará aos que defenden a maioría de progreso e os intereses de Galicia e da Coruña, e esa voz é En Marea claramente. Agardo que nos voten.