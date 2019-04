El detenido de Tenerife engañó a su familia con un picnic y regalos para matarlos en una cueva

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia M. C. C.

Redacción 26/04/2019 13:18 h

Los datos que se van conociendo sobre el doble crimen machista de Tenerife consolidan la teoría de Thomas Handrick, el presunto asesino, actuó de una manera planificada y con gran frialdad. Todo apunta que el padre engañó a su familia con un picnic y regalos para llevarlos hasta la cueva donde acabó con la vida de su expareja y la de su hijo de diez años. Solo la casualidad permitió que el menor de cinco años pudiese escapar de su progenitor al hacerlo por un camino distinto al que utilizaron al subir a la gruta. Salvó su vida y pudo contar como su padre presuntamente acababa con la de su madre y hermano tras agredirlos brutalmente.

«Más vale la vida que los regalos», dijo el niño a Annelies, una vecina de la zona de la Quinta, en el municipio de Adeje, que actuó como traductora de alemán cuando el pequeño ya estaba en el cuartel de la policía para contar lo que había sucedido. En declaraciones a Efe, Annelies explicó los datos que aportó el niño a los agentes sobre el brutal doble crimen cometido presuntamente por su padre.

Shyvia y sus dos hijos llegaron a Tenerife el pasado lunes procedentes de la región alemana de Sajonia, donde residían. Iban a pasar unos días en Adeje con Thomas Handrick, expareja de Shyvia, y padre de los dos niños. Handrinck, de 43 años, llevaba varios meses trabajando como cocinero en la isla. Shyvia y él se habían separado, pero sus hijos no lo sabían.

Excursión mortal

El pasado martes, el hombre propuso a su familia una excursión. Había preparado un picnic en el monte. También les dijo que tenía unos regalos para ellos que había escondido en una cueva próxima. Los llevó hacia Ifonche, adentrándose en una zona escarpada entre los barrancos del Burro y el Infierno. Allí se encontraba la gruta. En su interior fue cuando Handrick presuntamente cometió el doble crimen. Primero acabó con la vida de su mujer, a la que supuestamente golpeó con brutalidad con una piedra. Luego fue el turno de su hijo de diez años, casi paralizado por lo que estaba sucediendo. En ese momento, el pequeño huyó del lugar «y por suerte bajó por otra zona, no por donde habían subido» porque de lo contrario su padre lo hubiera alcanzado, comentó Annelies.

Una vecina localizó al menor cerca de la finca donde vive la traductora. Llevó al niño a las dependencias de la policía municipal, pensando todos que se había perdido y sin sospechar de la tragedia. No se había podido comunicar con el menor, que solo habla alemán.Cuando la vecina y los agentes regresaron con el niño al lugar donde había sido encontrado con la intención de localizar alguna pista sobre sus padres, se acercaron a la casa de Annelies, quien se ofreció a hacer de traductora.

El menor se calmó al poder comunicarse por fin y fue entonces cuando contó la agresión a la madre y a su hermano y su huida del lugar, aunque en ningún momento pensó que hubieran muerto. De hecho, según Annelies, el niño aún no conoce el trágico final. «Yo no se lo he dicho, eso es tarea de su familia o de los psicólogos», comentó la vecina, que está visitándole con regularidad en el centro donde está tutelado por la dirección general del Menor del Gobierno de Canarias hasta que sus familiares de Alemania se hagan cargo de él. Annelies explicó a Efe que, tras contar la tragedia, el menor estuvo en su casa jugando con su nieto, relajado y seguramente aliviado por encontrar alguien con quien poder comunicarse.