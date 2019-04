Ana Pastor: «Ciudadanos lleva cuatro años en el Congreso y no dijo la palabra ''Galicia''»

0

La Voz de Galicia

26/04/2019

Presidir el Congreso los últimos tres años ha acentuado el perfil dialogante de Ana Pastor (Zamora, 1957), una etiqueta que ya figuraba en su currículo antes de convertirse en la tercera autoridad del Estado. Afirma que en la vida pública ella es como en la privada, que no ha cambiado, pero, desde la butaca más privilegiada para ver la política española, ha aprendido «a respetar las razones de los demás».

-Si sale elegida será una de las más veteranas del Congreso, su séptima legislatura.

-En política, como en la vida, es buena la experiencia, conocer bien el terreno. Yo tengo la misma ilusión que cuando fui como número cinco en la lista.

-¿Qué le dice su olfato?

-Que faltan muchos españoles por decidir su voto, y en Galicia, más. Por eso me he esforzado en explicar por qué el PP es la mejor opción para el futuro de todos.

-¿Le duele la falta de mujeres en la primera línea de los partidos?

-La sociedad española ha estado copada demasiados años por los hombres. Pero noto cada vez más el liderazgo de las mujeres, y creo que hemos aportado cosas a la política cuando se nos han dado oportunidades.

-¿Y los partidos? Todos han elegido en primarias a hombres para luchar por la presidencia.

-Es importante que en los partidos esa participación sea efectiva. En el PP estamos satisfechos con Pablo Casado, que es joven pero muy preparado, y tiene el mejor perfil para ser el presidente de España.

-De usted se fiaron Aznar, Rajoy y el propio Casado.

-Tengo que agradecérselo al partido, pero especialmente a Rajoy, con el que trabajé 23 años. Confió en mí cuando hubo responsabilidades de Gobierno y también en la oposición, una etapa que la gente olvida y que es la más dura. Se aprende mucho.

-¿Cómo vivió la moción de censura desde primera línea?

-Es una figura prevista en la Constitución, pero me pareció profundamente injusta, porque nuestro país iba razonablemente bien, se creaba empleo y oportunidades. No lo digo yo, lo decían los indicadores. Pero hacerla con 84 diputados y el apoyo de los separatistas y Bildu no me gustó.

-¿Había otra salida que no fuera entregar el Gobierno al PSOE?

-Rajoy es una persona honorable e hizo las cosas como un hombre de Estado. Es evidente que se trató de una moción de censura instrumental para lanzar una campaña electoral de ocho meses desde la Moncloa.

-Rajoy se mojó por usted y poco más en esta campaña.

-Fui egoísta y le pedí que me acompañara en algún acto. Me dijo que sí de forma inmediata, y se lo agradezco, porque era importante explicarle a los pontevedreses lo que hizo por esta provincia como presidente, donde se invirtieron más de 2.000 millones euros, más que nunca en la historia de la democracia. Rajoy quizá tenga un defecto, y es que no es un vendedor, pero hizo muchas cosas y pasará a la historia como un gran presidente que ha sabido irse. Es un ejemplo para la clase política porque tenía una profesión, como la tengo yo. Aquí estamos de paso, pero luego tenemos que dedicarnos a lo nuestro.

-¿Le dará tiempo de volver a la sanidad?

-Yo voy a estar donde digan los ciudadanos con su voto y donde mi partido quiera. Tengo una profesión y estaría encantada de volver, pero todavía voy a dar mucha guerra.

-¿Nota en Vigo o Pontevedra la hostilidad política con el PP que hay en el terreno municipal?

-Lo más bonito de la política es trabajar en tu tierra. Yo noto el cariño y el apoyo, nunca siento rechazo. Al contrario, me encuentro a gente de otros partidos que me dice que les gusta mi forma de hacer política.

-¿Si es por usted, Ence seguirá en su actual emplazamiento?

-A mí, como a tantos pontevedreses, no nos gusta nada el emplazamiento de Ence. Pero tampoco se puede frivolizar con el empleo. Ya sé que en campaña vale todo, pero no juguemos con el trabajo de la gente, porque Pontevedra no va sobrada. Lo hicieron con los presupuestos quitándonos a Galicia lo que se le ha dado a otros. Para nosotros, y para mí como diputada gallega, Galicia es lo primero. Por eso creo que se ha jugado con el empleo de Ence y Alcoa. Y además se ha puesto en riesgo al sector de la automoción al anticipar los plazos de desaparición del diésel. El respeto al medio ambiente es clave, pero hay que actuar con responsabilidad.

-La inestabilidad también acortó la legislatura, ¿le hubiese gustado dejar cerrada la comisión del Alvia?

-Como dije en la comisión, estaré siempre con las víctimas y quiero que se sepa la verdad. Se lo debemos.

-¿Saldrá adelante el traspaso de la AP-9 a Galicia en la próxima?

-En este asunto Sánchez nos ha tratado como si fuéramos de segunda. Hasta ahora los socialistas alegaron problemas técnicos y jurídicos, pero vemos que sí se aprueba la transferencia de una autopista para el País Vasco. Como si fuéramos tontos...

-¿Cómo se ve la política al frente del hemiciclo?

-Las Cortes son un buen observatorio, sí, y para mí ha sido un privilegio. La clave ha sido escuchar y entender que nadie está en posesión de la verdad.

-¿Veremos algún acuerdo entre PP y PSOE en temas de Estado?

-El diálogo siempre es positivo, pero dentro de la ley y cuando no se utilice el BOE como un tríptico electoral.

-¿Le hubiera gustado confrontar ideas con Vox?

-Es curioso que algunos partidos hayan escondido a sus candidatos durante la campaña. No se puede decir que los problemas de Galicia son los de España, como hizo uno de estos que representa a los nuevos partidos. Aquí hay problemas específicos, como las comunicaciones. Claro que eso no lo saben los que no querían el AVE. Muchos de ellos llevan cuatro años en el Congreso y nunca dijeron la palabra Galicia. Me refiero a los señores de Ciudadanos.