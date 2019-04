Picardo desea que el «momento de reflexión» en el Reino Unido lleve a un no al «brexit»

0

Redacción 25/04/2019 11:56 h

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha afirmado que «hoy en día el 'brexit' está un poco más frenado una vez que la señora May ha mandado la carta de notificación bajo el artículo 50 del tratado europeo». En este sentido,«hay una oportunidad de reflexionar» y ha señalado que su deseo es que «este momento de pausa, lleve a un no 'brexit'». «Es una segunda oportunidad para que Reino Unido y Gibraltar no salgan de la Unión Europea», señaló Picardo

A su juicio, un 'brexit' duro, sin acuerdo, «sería una cosa malísima, pero uno con acuerdo sería peor», ya que «la verdad es que sea a nivel administrativo o burocrático lo que la UE hace es crear una base, una regulación que son iguales en todos los países de la Unión que hace la vida mucho más fácil».

«Espero que este momento de reflexión, de pausa, nos lleve a un no 'brexit'. Ese es mi deseo», ha señalado Picardo.