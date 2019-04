El vicepresidente Pere Aragonés rehúsa declarar por el 1-O y carga contra el juicio por el desafío independentista

0

La Voz de Galicia Mateo Balín

Madrid / Colpisa 24/04/2019 05:00 h

El tribunal del Supremo que juzga el desafío independentista ha eximido este martes de comparecer como testigo al vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, después de que este manifestase su intención de no declarar por su compleja situación procesal, porque es investigado por un juzgado de Barcelona y aún podría acabar imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Pero a su salida de la sala, Aragonés ha cargado contra el Tribunal Supremo al calificar el juicio de político. Lo que se juzga es «un posicionamiento político», aseguró.

Por lo demás, en la sesión quedó claro que con Carles Puigdemont el que se moviera no salía en la foto. Esta parecía la máxima en julio del 2017, dos meses antes de aprobar las «leyes de desconexión» en el Parlamento autonómico y dar rienda suelta a su deriva unilateral. Entonces, tres consejeros dimitieron o fueron destituidos por las consecuencias que podría acarrear un referendo no pactado con el Estado.

Jordi Baiget, exconsejero de Empresa, relató este martes que fue destituido por criticar la hoja de ruta del entonces presidente. Recogió su maletín el 4 de julio, solo 24 horas después de que se publicara en un periódico una entrevista suya que no gustó a Puigdemont. El ahora fugado en Waterloo iba a anunciar el día 9 la fecha del referendo ilegal y cualquier palabra que restara protagonismo era vista con malos ojos. Baiget fue relevado por «pérdida de confianza», reveló a preguntas de las acusaciones. Al responsable de Empresa desde enero del 2016, que sería sustituido por el ahora procesado Santi Vila, le preguntaron por el desafío secesionista y en las respuestas publicadas el 3 de julio del 2017 decía que le parecía una «irresponsabilidad» convocar una consulta unilateral. Este martes trató de dar vueltas al titular, pero acabó asumiendo que «sí hubo una relación causa efecto entre la entrevista y el cese».

En esa información, que entonces cayó como una bomba en la cúpula del Gobierno catalán, Baiget declaró su respaldo a la vía pactada con el Estado para la celebración de una consulta o cualquier otra fórmula participativa, como unas elecciones. Dijo, además, que la deriva de Puigdemont le hizo replantearse bastantes cosas, como la posibilidad de que pudieran ir «contra su patrimonio» si seguía en el Ejecutivo, en referencia a la situación padecida por Artur Mas, a quien el Tribunal de Cuentas le embargó sus bienes.

Jané y Ruiz, de perfil

Además testificaron otros dos consejeros que hicieron las maletas en julio de ese año, Jordi Jané (Interior) y Meritxell Ruiz (Educación), porque dimitieron. Alegaron «motivos personales», pero no pisaron charcos. En la fase de instrucción, Jané admitió que hubo motivaciones políticas en su marcha. Por la posibilidad de una futura «situación de no acuerdo» con el Estado, dijo. Un compareciente de referencia como el mayor Trapero relató que este le reconoció que no quería asumir «riesgos». Aprovechando la remodelación del Gobierno, Ruiz se apartó porque creía que su trabajo había finalizado y aludió a la «tensión dialéctica» que podría derivar de un escenario no pactado.