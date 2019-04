Rajoy, contra los «bisagristas» y los «parlanchines»

0

24/04/2019 05:00 h

El expresidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy pidió ayer el voto para el Partido Popular porque es un «partido de Gobierno» y de «gente moderada», frente a otras opciones que ha tachado de «bisagristas» o «parlanchines». «El PP es el único que apuesta con claridad y sin fisuras por la Constitución», sostuvo Rajoy, que criticó a quien «quiere poner en tela de juicio todo». «Llega él a creerse Adán y todo lo anterior no existía», manifestó en un acto de campaña en La Nucía (Alicante) junto a la candidata a la Generalitat, Isabel Bonig. «Todo se puede mejorar sin levantar la voz o sin estridencias: gobernar significa trabajar», reivindicó. El expresidente subrayó también en declaraciones recogidas por Europa Press: «Sin ánimo de molestar a nadie, ya me gustaría ver a alguno de los parlanchines que circulan por ahí verse en una situación como la del PP».

Además, Rajoy alertó de otra crisis. Del PSOE indicó que ya se sabe «qué hicieron», en referencia a la «peor crisis económica», que a su juicio cabe recordar «para evitar que se vuelva a producir». Y apuntó que se está «volviendo a las andadas» y que «nadie» habla de ello, pero que «hay que hablar». En la misma línea, avisó del gasto público y de la necesidad de aplicar «las reformas», porque «funcionaron», para «no quedarse atrás». Por último, del candidato popular, Pablo Casado, destacó que es un hombre «joven, ya curtido, con ambición y ganas» y que está al frente de «una gran fuerza política». «Le queremos de presidente de nuestro país», dijo.

«Me duran muy poco»

El expresidente José María Aznar aseguró ayer durante un mitin en El Ejido (Almería) que la «fragmentación es maldita y es una maldita derrota para el centroderecha español, para el sistema constitucional y para el mantenimiento del legado de la Transición». Aznar insistió en la idea de que la fragmentación y la división es «castigada cruelmente» en la ley electoral española, y añadió que «no ser el partido más votado significa claramente perder las elecciones». El expresidente del Gobierno quiso hacer también su particular valoración sobre el debate del lunes en RTVE: «Si me encuentro a alguno de los candidatos que había ayer, creo que me dura muy poco», aseguró.