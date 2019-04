El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, rechaza declarar en el juicio por el 1-O

0

23/04/2019 13:50 h

El vicepresident del Govern, Pere Aragonés, ha rechazado testificar en el juicio del «procés» después de que el tribunal haya atendido su petición de no hacerlo al considerar compleja su situación procesal, una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña rechazó investigarle pese a que el juez del 1-O lo pidió.

El Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona remitió al TSJC una exposición razonada para que investigara a Aragonés, quien no fue imputado por el alto tribunal catalán, hechos que el vicepresidente trasladó al Supremo en un escrito en el que considera que pese a esta decisión, él está «materialmente investigado» por el juzgado del 1-O.

Al respecto, el presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha explicado que la Sala ha estudiado su escrito «en el que expresa el propósito de no declarar en la medida en que se considera objeto de imputaciones materiales que no han ido acompañadas de una imputación formal» por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, informa Efe.

Y dirigiéndose a Aragonés, ha señalado: «Entendemos que por más que haya sido rechazada por considerarla insuficiente, puede dibujar escenario en que usted tenga interés en no declarar. Si manifiesta deseo de no declarar, hemos terminado». «Manifiesto mi deseo de no declarar», ha respondido Aragonés.

La sala civil y penal del TSJC acordó no investigarle porque en su exposición razonada el juez instructor del 1-O no detalla «los concretos actos referidos a la esfera de responsabilidad» de Aragonès, secretario de Economía cuando se organizó el referéndum, que habría realizado u omitido para sostener su realización.

De manera que ello, según el TSJC, «impide aceptar -por ahora- su investigación, sin perjuicio de lo que pudiera decidirse si en el curso de la instrucción que se lleva a cabo en el juzgado remitente apareciesen elementos probatorios» que lo justificasen.