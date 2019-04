Rivera de la Cruz: «La salud del castellano en Galicia es excelente, no hay retroceso»

0

La Voz de Galicia carlos punzón

vigo / la voz 23/04/2019 05:00 h

Descarta hacer carrera política en Galicia pese a liderar ahora la lista de Ciudadanos por A Coruña. «Mi compromiso en estas elecciones generales no puede ser solo para un año en el Congreso», dice Marta Rivera de la Cruz (Lugo, 1970). A diferencia con su compañero Toni Cantó, no ve retroceso en el uso del castellano en Galicia, pero advierte de que las legislaciones autonómicas en materia lingüística impiden la igualdad de oportunidades, como las diferencias en selectividad o las carencias en ferrocarril, en las que dice que Galicia sale perjudicada.

-Asegura que Galicia se beneficiará de las propuestas de Ciudadanos para toda España, ¿es que no tienen propuestas pensadas con óptica gallega?

-Hay muchas medidas que están inspiradas en problemas gallegos, por ejemplo, para los autónomos, porque Galicia es la segunda comunidad que más tiene. Nuestras medidas para ellos son revolucionarias y Galicia será la más beneficiada por ellas.

-Me refería a ideas exclusivas para Galicia.

-Pero es que hay muchas propuestas con acento gallego, como las del abandono del patrimonio del rural, que afecta a más lugares pero está pensada para Galicia. Las medidas sobre despoblamiento también... Lo que no sé es por qué esa pregunta nos la hacéis siempre a nosotros, porque he estado viendo los programas de los demás partidos y no he visto ni una sola medida pensada para Galicia. Nosotros sí. Llevamos el impulso del corredor atlántico, que es fundamental porque Galicia está aislada por ferrocarril, y con unos precios muy poco competitivos además. El impulso del ferrocarril es la medida más gallega que presentamos.

-Galicia tiene menos competencias que las demás autonomías históricas e incluso que Andalucía. ¿Facilitará Ciudadanos que se ejecuten más transferencias?

-Se ha hablado mil veces de la AP-9 y se nos ha echado en cara que no apoyásemos su traspaso. Pero el problema de la AP-9 no es su transferencia, es que resulta carísima. Ni el PP ni el PSOE han negociado nunca una bajada de las tarifas con la concesionaria, es más, han ampliado su concesión. Ahora Feijoo, como los que mandan no son los suyos, se apunta a su transferencia; y eso no es lo importante. Siempre va a negociar mejor con una concesionaria el Estado central que una autonomía. Nosotros, para la AP-9, proponemos que haya tramos gratuitos y rebajas sustanciales para los usuarios frecuentes.

-¿Y quién lo pagaría?

-Al detalle no lo sé, pero el objetivo tiene que ser ese.

-¿Proponer un único examen de selectividad en toda España no es una forma de recentralizar?

-En un momento de distrito universitario único, lo que se busca es la igualdad de oportunidades. Los estudiantes se quejan de que los modelos de examen gallegos son mucho más difíciles que los de otras comunidades. Lo que se están encontrando es que chicos de otras comunidades tienen mucha mejor puntuación cuando tienen en realidad menor nivel de conocimientos. Están siendo perjudicados y una selectividad común favorecería la igualdad.

-¿Cree que el castellano corre algún retroceso en Galicia como apuntó Toni Cantó?

-Ninguno, ninguno. Se habla en la calle y en todas partes. Donde sí me preocupa es en la relación con la Administración, que ha apostado simplemente por uno de los dos idiomas. La salud del castellano en Galicia es excelente y no ha sufrido ningún retroceso. Eso sí, tal y como está la legislación en otras comunidades, puede haber gallegos que no puedan trabajar nunca en Valencia, Euskadi, Cataluña o Baleares, y eso son menos oportunidades.

-Vox cree que el nacionalismo rige la Xunta a cuenta del idioma.

-No he reflexionado sobre eso. Pero la relación con la Administración tiene que ser en los dos idiomas y hay que poder elegir.

-¿Le han afeado que siendo gallega escriba en castellano?

-Pues sí me lo han dicho. Usas el idioma con el que te expresas mejor. La poesía que he escrito está en gallego. Soy incapaz de escribir nada que rime en castellano.

-¿Pactará C’s con el PP el año que viene en las autonómicas?

-¡Uy! Falta mucho para eso. Ya veremos cómo son las cosas y lo relevante será de qué hablamos.

-¿Y con Pedro Sánchez, C’s mantendrá el no de todas todas?

-Es una decisión tomada de forma colegiada por la ejecutiva del partido, no es una ocurrencia. Sánchez ha hecho del PSOE su campo particular y con él no podemos acordar nada de gobierno.

-¿Y con Vox?

-En Andalucía hemos aceptado sus votos, pero no hemos llegado a ningún tipo de acuerdo con ellos. Aceptar sus votos no me crea problema alguno.

-¿El próximo presidente de Ciudadanos será una mujer?

-Me parece una frivolidad hablar de eso. Seamos serios. Ahora en Podemos hay un hombre y en C’s también. Ya veremos el día de mañana. Tenemos muchas mujeres que trabajan duro y con un papel muy importante y referencias como la de Inés Arrimadas son inexcusables e indudables.