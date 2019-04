López Obrador insiste en que España se disculpe con México

0

redacción / la voz 23/04/2019 05:00 h

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insistió este domingo en que España debe disculparse por los agravios de la conquista, pese a que cuando lanzó el órdago su petición recibió todo tipo de críticas de políticos, literatos e historiadores. Por citar dos. El premio Nobel Mario Vargas Llosa se preguntó «por qué México, que desde hace 200 años es independiente y soberano, tiene todavía tantos millones de indios marginados, pobres, ignorantes y explotados». Y el hispanista e historiador británico Henry Kamen valoró que López Obrador «no sabe mucho de la historia de su propio país» y «está pidiendo cosas que no son reales para los historiadores». «Siempre hay explotaciones y muertes: eso, es cierto, es incuestionable. Pero, después de 500 años, pedir que otras autoridades, en otro contexto, opinen y acepten la responsabilidad de sus compatriotas no tiene sentido. Este señor está demandando perdón o por ignorancia o por motivos electorales: tal vez quiere publicidad, o tiene un motivo escondido».

En esta ocasión, el mandatario mexicano reiteró su exigencia en un mensaje a través de un vídeo en redes sociales que grabó desde un hotel en Veracruz, ciudad que este lunes ha celebrado los 500 años de historia.

Asunto pendiente

«Este es el debate, cómo conmemorar la conquista, la invasión o verlo como el encuentro de dos mundos es un asunto pendiente», dijo López Obrador en el documento visual. «En el caso de los veracruzanos ya lo resolvieron, con música, alegría y cultura, pero todos les debemos una explicación a los pueblos originarios porque hubo abusos y a nadie se le niega el perdón», añadió

De esta manera, López Obrador ha prolongado la polémica que inició el 1 de marzo cuando envió una carta al rey Felipe VI de España y al papa Francisco en la que exigía disculpas por los agravios cometidos por los españoles y la Iglesia católica contra los pueblos indígenas. En aquella ocasión, el político aseveró que la conquista «se hizo con la espada y la cruz» y recriminó que hubo «matanzas», «imposiciones» y «se construyeron iglesias encima de los templos» prehispánicos, recoge Efe.

Como respuesta, el Gobierno español aseguró que Felipe VI no se disculpará y lamentó que se hiciera público el contenido de la carta, que las autoridades españolas rechazaron «con toda firmeza». El ministro de Exteriores, Josep Borrell, aseguró que «obviamente no se pedirá perdón a México por la conquista, igual que no se exige a Francia por Napoleón».