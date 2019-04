La tía de Abascal, cabeza de lista de Vox: «De Ourense nada: Orense»

0

Ourense 13/04/2019 10:29 h

La cabeza de lista de Vox por Ourense al Congreso, Begoña Conde Álvarez, prefiere llamar a la provincia con el nombre de Orense. Aunque no está en contra el topónimo oficial, no le gusta. «De Ourense, nada: Orense. Dijimos toda la vida Orense y Coruña, como Sangenjo. ¿Sanxenxo? Pues vale, pero toda la vida se dijo Sangenjo. Yo prefiero Orense, pero respeto al que diga Ourense», explicó en declaraciones a La Voz de Galicia. Conde probó ayer por primera vez el contacto directo con los ciudadanos a los que tiene que pedir el voto. Según asegura, Vox tiene posibilidades de lograr representación por esta circunscripción. «Hay mucho voto oculto», dice la candidata, quien, además de doctora en Ciencias Políticas, es tía de Santiago Abascal. Ella, que nació en Álava, establece paralelismos entre un lugar y otro en lo que se refiere a la política lingüística. «Me suena mucho lo que estoy viendo aquí con lo que yo vivo en el País Vasco. Yo soy profesora de universidad y no puedo dar clase allí porque no sé euskera».