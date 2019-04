La Audiencia de Madrid desestima el recurso de Cifuentes y ratifica llevarla a juicio

Cifuentes muestra uno de los documentos que aportó, entre los que no estaba el trabajo final

REDACCIÓN / LA VOZ 12/04/2019 05:00 h

La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado la celebración de juicio por el caso Máster contra Cristina Cifuentes al desestimar el recurso que interpuso la expresidenta de Madrid, ya que considera que «exhibió públicamente el documento inveraz que había inducido a confeccionar».

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), los magistrados rechazan su apelación y la de otros dos investigados -Enrique Álvarez Conde y Teresa Feito- contra la decisión del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, que transformó las diligencias previas en procedimiento abreviado por un presunto delito de falsificación de documentos públicos en el marco de una de las piezas del denominado caso Máster.

Este auto es el último contra el que cabía recurso y por lo tanto confirma la decisión del juzgado de instrucción, que ya había dictado auto de apertura de juicio oral, informa Efe. La cuarta acusada en esta causa, Cecilia Rosado, no había presentado por su parte recurso en esta ocasión, ha recordado el TSJM.

La Sección 16 de la Audiencia madrileña, cuyo ponente es el magistrado Francisco-David Cubero Flores, no se pronuncia respecto de otros dos recursos formulados por Enrique Álvarez Conde al haberse declarado extinguida su responsabilidad criminal tras su reciente fallecimiento.

Sobre la expresidenta regional, para la que la Fiscalía pide 3 años y 3 meses de cárcel, la Sala detalla que parte «de la prueba indiciaria, pero clara, de que el trabajo de fin de máster no se llevó a cabo, que no fue real y que para fingir su existencia se falsificó el acta oficial de la defensa del mismo ante un Tribunal universitario».

«Es evidente que la señora Cifuentes ha participado en dicha falsificación, pues exhibe públicamente y se aprovecha de dicha acta falsificada, que conocía falsa pues era plenamente consciente de no haber participado ella en ningún acto de defensa del máster, porque no se llevó a cabo el mismo», añade.

Para los magistrados no se trata «de una falsedad inocua, como afirma la defensa de la apelante», ya que la acusada «exhibió públicamente el documento inveraz que había inducido a confeccionar, siendo plenamente consciente de su falsedad, pues era sabedora, como nadie, que no había llevado a cabo el trabajo de fin de máster, ni lo había defendido ante un tribunal universitario». No obstante la Sala destaca en varias ocasiones la presunción de inocencia de Cifuentes y del resto de acusados, ya que será en el juicio cuando se determinarán sus posibles responsabilidades penales.

En cuanto a María Teresa Feito, que era la asesora de Cifuentes, la Sección 16 de la Audiencia Provincial de Madrid pone en valor la declaración que hizo la profesora Cecilia Rosado asegurando que Feito la presionó para que falsificara el acta, que ha sido revisada por los magistrados y «no deja lugar a dudas sobre lo ocurrido, al menos a título indiciario y sin perjuicio del derecho a la presunción de inocencia».

«Si partimos de lo manifestado por la señora Rosado es obvio que la acción de la señora Feito consistiría en una inducción directa y eficaz para la realización de la conducta delictiva y prueba de ello es que las indicaciones, las órdenes, bajo advertencia de las consecuencias negativas de no hacerlo, para falsificar el acta, surtieron efecto y el acta se falsificó», añade.

Los magistrados subrayan que Rosado también describió «una reunión que tuvo lugar, días después de los hechos, entre todos los implicados en la redacción del acta falsa, tratando de ponerse de acuerdo en los detalles, para, en definitiva, sostener todos la misma versión falsa».