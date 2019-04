«Me gusta más la Puerta del Sol así que llena de perroflautas», dice Garcia Egea en la manifestación de miles de policías en Madrid

0

La Voz de Galicia

06/04/2019

Al secretario general del PP le gustan más los policías que los perroflautas. Teodoro García Egea lo dejó claro en la manifestación que reunió a miles de policías y guardias civiles por las calles de Madrid para exigir una equiparación salarial real. En esta movilización, no exenta de carga electoral y a la que asistieron también el líder de Ciudadanos, Albert Rivera y el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, Egea hizo la siguiente valoración: «Ni la lluvia, ni el frío, ni la nieve, ni los socialistas, ni los comunistas, ni todos estos fenómenos adversos van a impedir que el PP esté siempre con la Policía y la Guardia Civil, gente que se juega la vida para protegernos; me gusta ver la Puerta del Sol llena de ellos para reivindicar mejoras; me gusta más así que llena de perroflautas», señaló el dirigente popular.

Fue una manifestación con una amplia representación de agentes gallegos que asistieron a la convocatoria de Jusapol (Justicia Salarial Policial), la asociación creada para reclamar salarios unificados entre todos los cuerpos de seguridad del Estado y protestar porque cuerpos como los Mossos d’ Esquadra, la Ertzaintza o la Policía Foral de Navarra estén mejor remunerados que los estatales.

La manifestación celebrada en Madrid congregó a más de 100.000 personas según los organizadores, que la consideran «multitudinaria» y «un éxito», y 19.000 según la Delegación del Gobierno, que ha recabado datos policiales. Han llegado un centenar de autobuses de diferentes provincias españolas, encabezados por un gran camión.

En marzo del año pasado el exministro de Interior Juan Ignacio Zoido y cuatro sindicatos de la Policía Nacional y siete asociaciones profesionales de la Guardia Civil firmaron un acuerdo por el que el Ejecutivo se comprometía a desembolsar al menos 807 millones de euros entre el 2018 y el 2020 para recortar la brecha salarial existente con los sueldos de cuerpos como los Mossos. Pero los concentrados el sábado en Madrid consideran que la cantidad es insuficiente y además, que el acuerdo no se cumple.

El presidente de Jusapol, Natan Espinosa, detalló a los medios que, como ya criticaron desde el inicio, el pacto firmado en el 2018 «deja fuera a 13.000 compañeros de reserva y segunda actividad». También abre «cinco brechas salariales», como las jubilaciones, las pagas extras y la asistencia a los servicios jurídicos. «El tiempo nos ha dado la razón», señaló Espinosa para explicar la decisión de Jusapol de comenzar en Madrid un calendario de movilizaciones por toda España, «para que se dejen de reír de las 140.000 familias que pedimos la igualdad, no subidas salariales». «¿Qué más hay que hacer para que nos den la igualdad?», se preguntó: «Si quieren que dos comunidades como la catalana y la vasca estén por encima del resto de los españoles, que lo digan», matizó.

Por su parte, el Ministerio del Interior recordó este sábado, coincidiendo con la manifestación de la plataforma Jusapol en Madrid, que el acuerdo de equiparación salarial que se está aplicando desde 2018 permite a policías y guardias civiles disfrutar de una subida en la nómina porcentualmente mayor a la de cualquier empleado público.