«Si nos ayudáis a que Podemos no llegue al Gobierno, pues mejor», dijo un policía a un exministro chavista

redacción / la voz 05/04/2019 05:00 h

El inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, miembro de la conocida como policía política, que viajó a Nueva York supuestamente para que un exdirigente venezolano declarara sobre la financiación ilegal del partido de Pablo Iglesias, pidió abiertamente ayuda al exministro de Hugo Chávez para que no llegaran «los de Podemos» al Gobierno en España, según otra grabación publicada en el diario digital Moncloa. com. El enviado del entonces director adjunto de la policía, Eugenio Pino, acompañaba al jefe interino de la Brigada de Delitos Económicos y Fiscales, el comisario José Manuel García Catalán, y a una inspectora de su unidad para negociar con Rafael Isea una declaración sobre los presuntos pagos de Venezuela a los fundadores de Podemos. En el audio se puede escuchar como Fuentes Gago asegura que tenía un mandato del ministro del Interior (Jorge Fernández Díaz) y del presidente del Gobierno (Mariano Rajoy) que le daba tan amplias facultades como para ofrecer identidades nuevas a todas las personas que el exministro bolivariano dijera. En la conversación llega a afirmar que Podemos es un peligro para el régimen constitucional y le pide al exministro chavista: «Si nos ayudáis a que no lleguen al Gobierno, pues mejor».

Tareas burocráticas

El inspector jefe de la Policía Nacional José Ángel Fuentes Gago fue destinado en septiembre a tareas burocráticas en Madrid. Fuentes de Interior negaron que, tal y como ha denunciado el líder de Podemos, Pablo Iglesias, el actual equipo del ministerio siga manteniendo en sus puestos a policías implicados en la supuesta trama contra Podemos durante el Gobierno del PP.

Respecto a su solicitud para participar en el concurso oposición para comisario, Interior aclara que se trata de un proceso selectivo en el que además de cumplir unos determinados requisitos, como pertenecer a la escala anterior, se evalúan también conocimientos teóricos. En cualquier caso, desde Interior señalaron que Fuentes Gago es un funcionario de policía que no puede ser despedido hasta que haya una sentencia en su contra.