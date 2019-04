El número dos de Trapero afirma que Puigdemont dijo que declararía la independencia si había conflicto el 1-0

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 03/04/2019 12:14 h

El comisario de los Mossos Ferrán López, en quien el mayor Josep Lluís Trapero delegó las reuniones de coordinación para impedir el 1-O y que acabó dirigiendo el cuerpo en la etapa de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, afirmó que en una de las reuniones que mantuvo con Puigdemont, en la que le advirtieron del clima de tensión que había generado el referendo ilegal, el expresidente de la Generalitat dijo que «si se producían los actos de violencia que preveíamos declararía la independencia de manera inmediata». «Es una frase difícil de olvidar», afirmó López recordando la reunión, que calificó de tensa y larga. «No sabíamos si era una boutade. Lo único que hacía era reafirmar que el 1 de octubre nos encaminábamos a un escenario de serias dificultades que, a pesar de todo, se quiso transitar», insistió.

López en su declaración en el Supremo también acusó al exconsejero del Interior, Joaquín Form, de trasladar a la sociedad una imagen de los Mossos que no era la correcta, ya que el cuerpo policial estaba dispuesto a cumplir el mandato judicial para impedir la celebración del 1-0.

En directo y en streaming, el juicio del procés Sigue aquí el juicio a los líderes secesionistas

«Era un error porque proyectaba una posición de mossos que no era correcta» y también porque «nos colocaba en una situación que no era la que estábamos realmente instalados», ha señalado el comisario. Explicó que el 28 de septiembre, Trapero pidió una reunión a Carles Puigdemont. A ella asistieron los máximos responsables de los Mossos y del Gobierno catalán, incluido el presidente, el vicepresidente Oriol Junqueras y el consejero de Interior Joaquim Forn. Los Mossos también habían pedido la asistencia de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que no acudió al encuentro. «Fue para pedir que atendiesen nuestra petición y el mandato de no llevar a cabo el referendo. También para mostrar nuestra preocupación por el clima de tensión». La respuesta del Ejecutivo catalán fue que «había un mandato democrático e iban a celebrarlo».

López, investigado por un juzgado de Cornellà (Barcelona) que indaga la pasividad de la policía catalana ante el 1-O, insistió en que en esta reunión también trasladaron a Forn su malestar por sus declaraciones en las que aseguraba que los Mossos iban a garantizar la consulta ilegal. El comisario insistió en que la policía autonómica estaba «absolutamente dispuesta a cumplir el mandato judicial» de impedir el 1-O pero que se encontraron con una «situación anómala», porque el «consejero traccionaba en sentido opuesto» al de ellos.

Con todo, ha manifestado que «el señor Forn nunca pidió nada a la jefatura de policía relacionado con el 1 de octubre». Respecto a los registros del 20-S, el que fuera número dos de Trapero ha señalado que ese día tenía registradas 38 llamadas con el responsable de la Guardias Civil y que «el apoyo fue constante, fue mutuo y la comunicación fue absolutamente fluida».