Puigdemont tira por tierra la estrategia de los presos del «procés» al sostener que la declaración de independencia fue válida

Redacción 01/04/2019 15:30 h

Carles Puigdemont sigue poniendo piedras a sus compañeros en el desafío secesionista desde su cómodo exilio belga. El expresidente de la Generalitat, en una entrevista en el diario argentino Clarin afirma que la declaración de independencia del 27 de octubre «fue válida, hecha por un Parlamento legítimo, democráticamente escogido, que además no ha sido rectificada por otro Parlamento». Esta afirmación tira por tierra uno de los principales argumentos esgrimidos por las defensas de los principales procesados en el juicio que se desarrolla en el Tribunal Supremo: Que la declaración del 27 de octubre fue una mera resolución política sin efectos jurídicos.

Repreguntado por esta cuestión, Puigdemont desvía el tema hacia otros argumentos, afirmando que «todo está permitido» para afrontar un juicio sin garantías. «Lo que yo veo es que mis compañeros y amigos deben hacer todo lo que esté en sus manos para salir de esta farsa. Y todo está permitido porque no estamos afrontando un proceso judicial. Esto es una venganza».

El expresidente catalán insiste en no considerarse un «prófugo» y dice que su huida de España, criticada abiertamente por el vicepresidente Oriol Junqueras, fue un estrategia para «internacionalizar la causa catalana». Reconoce también la existencia de muchas debilidades en el soberanismo. «Una es la división entre los actores políticos», señala. «Cuesta mucho encontrar unidad, incluso estratégica. Ya no hablo de unidad de fuerza política». También reconoce que la declaración de independencia del 27 de octubre fue «ilegal» pero considera que no un delito.

Puigdemont da por descontado que logrará inmunidad si consigue ser elegido eurodiputado. También es consciente de los problemas burocráticos que le podrían surgir cuando caduque su DNI, el 3 de febrero del 2020. «Es evidente que eso va a crear unos problemas administrativos prácticos», responde a preguntas de Clarín.