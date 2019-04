La Policía detiene en Cuenca a una mujer fugada de la Justicia por sustraer a su hijo y retenerlo sin escolarizar

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción / Agencias 01/04/2019 17:15 h

La Policía Nacional ha detenido en Cuenca a una mujer que estaba huida de la Justicia por un presunto delito de sustracción de menores. La arrestada tenía a su hijo de 11 años sin escolarizar y sin contacto con el exterior en una vivienda de Tarancón.

La detenida es María Sevilla, vinculada con la presidencia de la asociación Infancia Libre, según fuentes de la investigación, que ha sido dirigida por la Unidad Adscrita de Policía Judicial en los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, informa Europa Press.

La arrestada estaba fugada desde septiembre del 2018 por incumplir una sentencia judicial que otorgaba la custodia de su hijo al padre, según informó la Policía Nacional en un comunicado. Durante la operación se consiguió localizar en una finca de un paraje de la provincia de Cuenca al menor, que está sin escolarizar y sin contacto con el exterior.

Incumplimiento tras el divorcio

La investigación comenzó en septiembre cuando el juzgado decretó que se iniciasen las gestiones para localizar y detener a una mujer que, tras divorciarse, incumplió la sentencia judicial que otorgaba la custodia de su hijo a su exmarido.

Los investigadores comprobaron que el niño no había sido escolarizado ni había sido atendido en ningún centro sanitario del territorio español, si bien las gestiones practicadas lo situaban en algún lugar de la provincia de Cuenca, según el comunicado de la Policía.

Tras localizar el posible lugar donde podía encontrarse, comprobaron que se trataba de una finca de 6.000 metros cuadrados en una urbanización despoblada, que estaba totalmente vallada con medidas de seguridad que impedían comprobar lo que sucedía en su interior.

Con complicidad de su pareja

Tras varias semanas de vigilancia, los agentes pudieron comprobar que un hombre, actual pareja de la detenida, abandonaba la parcela en algunas ocasiones para acudir a establecimientos comerciales de alimentación, pero no observaron al menor.

Se estableció entonces un dispositivo de vigilancia en los alrededores que les permitió observar que, por las tardes a última hora, el hombre daba batidas de vigilancia por el perímetro de la finca. Tras comprobar que no había presencia policial, sacaba al niño a dar un breve paseo junto con su madre y después lo introducían nuevamente en la vivienda. Los agentes averiguaron que también había una niña en la casa, menor que el niño, que resultó ser hija de la mujer y de su actual pareja.

Según informa la agencia Efe, los agentes entraron a la vivienda la madrugada del pasado sábado y en ese momento la mujer y sus dos hijos estaban encerrados en una de las habitaciones. La niña se comportaba como si llevase tiempo aislada y llegó a olisquear a los agentes, según detallaron a Efe fuentes de la investigación. María Sevilla fue detenida por un presunto delito de sustracción de menores.

En el Congreso de la mano de Podemos

La Asociación Infancia Libre aparece vinculada en Internet a la web de la Unión Nacional de Asociaciones Familiares (Uneaf), pero desde esta organización han explicado que «desde hace años» no tienen contacto con la presidenta y que todas las comunicaciones vía correo electrónico les han sido devueltas. Agregaron que no han podido dar de baja a la Asociación Infancia Libre precisamente porque no ha habido acuse de recibo por parte de la ahora detenida, único contacto que tenían de esta organización.

La última vez que María Sevilla compareció en el Congreso de los Diputados fue el 14 de marzo del 2017 en la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, a petición de Unidos Podemos-En Comù Podem-En Marea, donde dio cuenta de varios casos de abusos sexuales de los «más de 170» registrados por su organización.