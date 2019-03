Vargas Llosa sobre la carta de López Obrador: «Debía habérsela enviado a él mismo»

0

Redacción 27/03/2019 17:43 h

El premio nobel Mario Vargas Llosa aseguró que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se debió de escribir a sí mismo la carta en lugar de pedir al rey de España que se disculpe por los abusos cometidos en la conquista ya que todavía hay miles de indios explotados en su país.

Así lo dijo este miércoles Vargas Llosa durante su discurso en la ceremonia inaugural del VIII Congreso de la Lengua Española celebrada en el Teatro Libertador Juan San Martín y presenciado por el rey Felipe VI y el presidente argentino Mauricio Macri. «Tengo la impresión -señaló- de que se equivocó de destinatarios, debió enviarse la carta a él mismo y responder a la pregunta de por qué México, que hace cinco siglos se incorporó al mundo occidental gracias a España, tiene todavía tantos miles de indios marginados, pobres, ignorantes, explotados». «Es una pregunta que se puede hacer a casi todos los presidentes latinoamericanos», indicó el escritor peruano, que agregó: «el problema no esta allá, en el pasado, ese problema no es el de los españoles de hoy, los que se quedaron en España».

El pasado 1 de marzo, López Obrador mandó una carta al rey de España Felipe VI y al papa Francisco en la que solicitó una disculpa por los abusos cometidos por los españoles y la Iglesia católica durante la conquista del actual México. Un texto que para el expresidente mexicano Vicente Fox ha convertido a López Obrador en «la burla de todo el mundo».

Vicente Fox se queja en varios tuits de que López Obrador esté «desprestigiando a México a nivel mundial». Califica la petición del actual presidente como una «barbaridad» y advierte de que el mandatario «no representa» a México con su postura «tan ignorante y tan fuera de lugar».

Obvio, con las tarugadas que dice sin pensar López, no hay quien se quiera acercar a nuestro gran país.

López, que quede claro NO nos representas.

Nos estás quemando!! — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) March 27, 2019

«En cabeza de quién cabe tal estupidez», exclama Fox, quien añade que con las «tarugadas» que dice «sin pensar López (Obrador)», «no hay quien se quiera acercar» su «gran país». «¡Nos estás quemando!», concluye.

Por otra parte, la titular de la Coordinación Nacional de Memoria y Cultura de México, Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente López Obrador, negó tajantemente haber dicho que «los españoles son odiados en México». «Es falso que yo haya hecho una afirmación semejante», expresó Gutiérrez Müller en su cuenta de Twitter al responder a una usuaria que le recriminó estas palabras. Según informaron medios locales, Gutiérrez Müller habría expresado el pasado 30 de enero a la ministra de Justicia de España, Dolores Delgado, que los españoles son «odiados» en México por el pasado colonial. Por ello, la esposa de López Obrador habría sugerido a la ministra que el Gobierno de España se disculpara por los agravios cometidos durante la conquista a fin de cambiar la percepción que se tiene en México de los españoles.

Los mexicanos no apoyan la petición de su presidente

El 67 % de los lectores del diario mexicano El Universal opina que el rey de España no le debe pedir perdón a México como lo solicitó el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador por la Conquista. En una encuesta en línea tras darse a conocer la petición de López Obrador, el diario mexicano recibió un total de 35.603 votos, de los cuales el 67,04 % consideró que la España contemporánea no tiene nada que ver con la de hace quinientos años por lo que no tendría que pedir perdón. En opinión del 26,4 % de los lectores el monarca español si debería solicitar la disculpa como un acto para consolidar la reconciliación entre los dos países, señaló el diario mexicano. El sondeo arrojó que un 5,22 % de los votantes no tiene ningún interés en el tema y un restante 1,33 % aseguró no tener una opinión definida al respecto.

Una petición anacrónica, según los historiadores

Manuel Lucena Giraldo, investigador del CSIC en el grupo de Estudios Comparados del Caribe y Mundo Atlántico, ha asegurado que es «patético» que el presidente de México recupere «el nacionalismo indigenista de la revolución mexicana en el siglo XIX». «La Conquista la hicieron los indígenas que no eran aztecas. Los españoles eran cuatro gatos, 600 frente a 150.000 habitantes, y Tenochtitlan fue tomada con ayuda de los tlaxcaltecas, la infantería de la conquista. A quien tiene que preguntar es a sus propios nacionales indígenas», recalca. Recuerda que la Corona dio como recompensa a los que colaboraron en la conquista con la exención de impuestos hasta 1821, es decir hasta la independencia de México, «que es cuando empieza la tragedia de los indígenas».

En este mismo sentido, el secretario de la Academia de Historia, Feliciano Barrios, en posesión de la mayor condecoración del Estado mexicano, el Águila Azteca, recuerda que en cada época se actúa frente a unos planteamientos morales y éticos y por eso hay que huir del «presentismo» y se pregunta dónde podría acabar «una cadena de perdones históricos». «¿Por dónde empezamos? ¿Roma? ¿Numancia? ¿Las guerras cantábras? No es un momento de perdón sino de colaboración fraternal entre ambos países», ha subrayado el historiador. La iniciativa de López Obrador, afirma, «no parece sensata» y «enrarece» las relaciones entre los dos países y, además, «hay que recordar que fueron los españoles los que denunciaron los abusos algo que no se ha producido en ningún otro proceso colonizador: tenemos que estar del brazo de México, no pidiéndonos perdón».

La profesora titular de Historia de América de la Universidad de Valladolid María Carmen Martínez Martínez ha coincidido en que los hechos del siglo XVI hay que valorarlos en el siglo XVI y Cortés y sus hombres hay que explicarlos en su contexto y en su época. «No se trata de pedir o no pedir perdón, uno es responsable de sus actos y en función de su propia actitud determinan lo que hacen. No pedimos a los romanos que tengan una actitud respecto a la romanización, sino que valoramos el hecho en su contexto», ha agregado.

Solo Podemos aplaude que España pida perdón por la colonización de México

paula de las heras

Ni a México ni a ningún otro país. España no pedirá perdón por los «atropellos» que pudieran haber sido cometidos en la conquista de América hace 500 años, como exigió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, nieto de cántabro, en una carta que divulgó el lunes, pero que fue remitida al Gobierno el pasado día 1.

La respuesta del Ejecutivo al desafío fue contundente. Primero, el Ministerio de Exteriores echó en cara al mandatario mexicano su órdago. Después, la vicepresidenta, Carmen Calvo, replicó tajante: «No va a ocurrir eso». A pesar de que la misiva fue remitida al Gobierno y al jefe de la diplomacia española, va dirigida formalmente a Felipe VI como jefe del Estado, según se encargó de desvelar el líder mexicano en un vídeo. En él, anuncia cartas al rey y al papa para que «se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios».

El papa Francisco ya lo pidió en el 2015, durante una visita a Bolivia cuando se reunió con el presidente Evo Morales (un referente de la izquierda indigenista). España jamás ha considerado ese tipo de reclamaciones pertinentes, pero tampoco se había topado con una exigencia como la de López Obrador: «Vamos a reconciliarnos, pero pidamos perdón». «Yo -argumenta- lo voy a hacer también porque después de la colonia hubo mucha represión a los pueblos originarios, fue lamentable lo que pasó». Solo hace un tiempo, los venezolanos Hugo Chávez y después Nicolás Maduro exigieron al rey que pidiera disculpas y reclamaron indemnizaciones para los indígenas.

En realidad, el asunto de México no ha cogido por sorpresa al Ejecutivo. El ministro Josep Borrell ha definido en alguna ocasión al presidente mexicano como uno de los nuevos «populistas» que gobiernan en América, junto a Trump y Bolsonaro. El Gobierno ha hecho muchos esfuerzos por mantener una buena relación con México desde que el pasado diciembre hubo cambio de Ejecutivo en ese país. Entre otras cosas, porque son muchos los intereses económicos y empresariales que se pueden ver afectados. Poco después de llegar al cargo, López Obrador ya canceló la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional en la que participaba FCC y Acciona. Y, en enero, en su visita al país norteamericano, Pedro Sánchez escuchó a empresarios españoles la inquietud ante la sensación de que se les estaba convirtiendo en chivos expiatorios.

Preservar las relaciones

«Vamos a hacer todo lo posible -dijo ayer Borrell en Argentina- para que las relaciones no se vean perturbadas por esta iniciativa que hemos calificado de desafortunada y a la que, naturalmente no vamos a dar curso». E insistió: «Parece un poco raro que en este momento se plantee pedir disculpas sobre acontecimientos ocurridos hace 500 años».

El Ejecutivo, en todo caso, no fue el único en reaccionar de manera airada. El líder del PP argumentó que la carta de López Obrador da muestras «de una ignorancia escandalosa» y supone una auténtica afrenta «contra España y contra su historia». «Quien conozca la historia de España, de México y de otros países hispanoamericanos sabe que lo que dice López Obrador es mentira», dijo también el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.

El líder de Vox, Santiago Abascal, adujo que el mandatario mexicano «no entiende que al pedir reparaciones a España en realidad está insultando a México». Solo Unidas Podemos salió en defensa de López Obrador y prometió incluso emprender, si llegan al Gobierno, «un proceso de recuperación de la memoria democrática y colonial que restaure a las víctimas». Desde México, el expresidente Vicente Fox se disculpó con el rey y le reprochó a López Obrador su exigencia de disculpas.