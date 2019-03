Detenidos cuatro menores por una agresión sexual a una chica de 15 años en Alicante

0

La Voz de Galicia

26/03/2019

Cuatro menores han sido detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía de Menores acusados de una agresión sexual a una chica de 15 años ocurrida en una población de la comarca alicantina de la Marina Alta, según han informado el miércoles a Efe fuentes próximas al caso.

La denuncia fue interpuesta el pasado 1 de marzo sobre unos hechos sucedidos en julio del 2018, han explicado a Efe fuentes de la Guardia Civil, que han declinado facilitar más datos de este caso a requerimiento de la Fiscalía de Menores.

Según publica El Mundo, los cuatro menores grabaron la violación en un teléfono móvil, unos hechos que ocurrieron el pasado verano en un municipio alicantino de la Marina Alta pero la víctima no se había decidido a denunciar hasta ahora porque tenía miedo. Los denunciados son de nacionalidad marroquí y la víctima es española.

Según este relato, la chica y una amiga se encontraron con los cuatro jóvenes que, según las pesquisas, estudian en el mismo centro. Todo cambió cuando la joven se quedó sola. Quiso irse pero ya no pudo. Los cuatro jóvenes no la dejaron y la llevaron a una zona descampada. Según su testimonio, la golpearon con fuerza para retenerla. No intentó escapar ante la superioridad física y numérica del grupo. Tras desnudarla, la agredieron sexualmente y grabaron todo lo sucedido. Después le pidieron a la joven 50 euros para no difundir las imágenes, pero la adolescente se negó.

Los cuatro jóvenes se marcharon del lugar en el que la víctima asegura que la violaron y, tras recuperar su ropa y vestirse, ella se fue a su casa y no contó a sus padres lo que había sucedido. Casi nueve meses después, sobrepasada por lo ocurrido, decidió hacerlo. Sus progenitores han presentado ahora la denuncia. El asunto ha quedado en manos de la Fiscalía de Menores, dadas las edades de los agresores y de la víctima.

Los móviles de los supuestos integrantes de la manada están en manos de los investigadores, que los someterán a un análisis para ver si todavía conservan las imágenes que vio la denunciante una vez que se consumó la violación que asegura que sucedió.