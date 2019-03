Retiran de madrugada los lazos amarillos de la plaza de Sant Jaume y un activista los vuelve a colocar

Emplea la polémica de los lazos y las banderas para tensionar, buscar votos y tapar su desgobierno

Fuegos de artificio de Quim Torra. Salvo giro inesperado de última hora, finalmente el presidente de la Generalitat ordenará la retirada de los lazos amarillos y de las banderas esteladas de todos los edificios públicos, tal y como le lleva requiriendo la Junta Electoral Central (JEC) a lo largo de las dos últimas semanas. En un comunicado difundido a última hora desde su gabinete, Torra dice que no dará la «orden», en un claro intento de no quedar señalado por los secesionistas como blando o una especie de traidor, pero en el mismo da a entender que la simbología secesionista será retirada. No obstante, fuentes en Cataluña indican que el Govern baraja sustituir los lazos y las banderas por otro tipo de elementos reivindicativos, como unas flores amarillas.

