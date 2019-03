«Voy a matar a los niños porque se reencarnarán y serán más felices»

0

redacción / la voz 16/03/2019 05:00 h

Godella está afligida e indignada. Afligida por los asesinatos de los dos menores, Amiel e Ichel, y frustrada al enterarse de las condiciones insalubres en las que vivían. «¿Dónde diablos estaban los Servicios Sociales?», se preguntaba este viernes una de las vecinas de esa localidad valenciana.

Entretanto, los progenitores permanecen detenidos a la espera de pasar a disposición judicial. Ella, María G. M., una activista y ecologista de origen mexicano; y él, de origen belga, estilo hippy. La madre ya había estado detenida en el 2011 por atentado a la autoridad durante una protesta de «indignados» del 15M.

Al parecer, ambos tienen diagnosticados problemas mentales, de hecho ella fue trasladada este viernes a un centro hospitalario para valorar su estado.

Conversar con ellos fue difícil para los agentes. Dieron absurdas explicaciones sobre la desaparición de sus hijos. El padre aseguró que la madre le dijo que iba «a matar a los niños porque se van a reencarnar y serán más felices». También aseguró que el miércoles intentó ahogar a los niños, pero ese día una conocida de la familia les llevó comida y los vio.

Alerta ya en el 2006

La alcaldesa de Godella, Eva Sanchis, ha subrayado que el seguimiento de este caso comenzó en febrero de 2016 cuando los servicios sociales intervinieron por un «conflicto de convivencia vecinal» a petición de un juzgado de Paterna. Sin embargo, ese mismo año se archivó el expediente porque «abandonaron el municipio». No fue hasta el lunes cuando, después de una llamada de los abuelos a la Policía Local de Godella, dos patrullas acudieron al domicilio, donde comprobaron que los cuatro estaban «en buenas condiciones». Los familiares volvieron a dar el aviso a Protección del Menor para que los Servicios Sociales actuaran. En total, tres intervenciones que no consiguieron evitar este desolador desenlace.

A raíz del último aviso, el del miércoles, los miembros de Servicios Sociales se coordinaron, además de con la Policía Local, con el centro escolar del hijo mayor, ubicado en la vecina localidad de San Sebastián de Rocafort, y el Centro de Salud de Godella para continuar el seguimiento. Pero, tras ver las condiciones de la vivienda, comprobar que el menor no acudía al colegio desde hace semanas y el estado psicológico de los padres... ¿Por qué no actuaron? Es la pregunta que se hacen muchas de las personas que este viernes participaron en los dos minutos de silencio por los pequeños en Godella. Según fuentes municipales, la familia había solicitado el empadronamiento, pero no figuraba en él porque no se había tramitado todavía.