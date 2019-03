Trapero también avisó a Puigdemont de que el 1-O causaría desórdenes públicos

0

El juicio del proceso secesionista en Cataluña vivió este jueves uno de sus momentos estelares con la declaración como testigo de Josep Lluís Trapero, actual mayor de los Mossos y jefe del cuerpo cuando sucedieron los hechos. Durante cerca de cinco horas, el oficial defendió con firmeza la actuación de su policía en el otoño caliente del 2017 y salió indemne respecto a su situación procesal en la Audiencia Nacional, donde será juzgado por un delito de rebelión por comandar presuntamente el «brazo armado» de la estrategia independentista.

Trapero aseguró, como había dicho también el exjefe de la comisaría general de Información de los Mossos Manuel Castellví, que avisó a Puigdemont de que el 1-O causaría desórdenes públicos y de que los Mossos «no quebrarían» la Constitución. También afirmó que rechaza el proceso secesionista y reveló un plan para detener a Puigdemont.

La intervención de Trapero, además, vino a contrarrestar las duras acusaciones vertidas contra él por los mandos policiales, en especial el coronel Diego Pérez de los Cobos. «Fue una estafa; lo nunca visto», llegó a calificar este la actuación de Trapero en las reuniones previas al 1-O. Un distanciamiento que el segundo admitió ante el tribunal. Y lamentó sus posibles excesos verbales.

Pero donde más energía gastó el mayor, fue en los mensajes dirigidos a marcar una línea entre la labor de los Mossos y los intereses de la Consejería del Interior de Joaquim Forn (acusado de rebelión). Trapero no incriminó directamente al consejero y rebatió la tesis de la Fiscalía de que los Mossos facilitaron, con su pasividad, la celebración del referendo, que él mismo tildó de «ilegal». Pero se despachó con detalle contra la gestión que hizo el Gobierno catalán antes y durante el desafío independentista.

Irresponsabilidad y detención

Para ello, relató que encajaron «muy mal» los anuncios de Forn de que el cuerpo garantizaría que se podría votar en la consulta con normalidad, ya que en ellas había «un punto de irresponsabilidad».

Las reuniones preparatorias del 1-O ocuparon el resto de la declaración y hubo una revelación para reforzar el papel del cuerpo. Trapero aseguró que tenían un plan diseñado para detener a Puigdemont y a sus consejeros. El operativo, señaló, fue elaborado el 25 de octubre ante las posibles consecuencias judiciales que pudieran derivarse de la aprobación de la declaración de independencia en la Cámara autonómica. También declaró, que el mismo día 27 comunicó esta decisión a las autoridades judiciales y se puso a su disposición. Un correo electrónico incluido en la causa lo corrobora. El objetivo era rebatir no solo que los Mossos no estaban en la estrategia rebelde, sino que tenían un plan para detenerlos. El colofón de la declaración del mayor llegó con la pregunta final que le hizo Manuel Marchena. Por vez primera en el juicio, el presidente hizo uso de su prerrogativa y emplazó al testigo a contar qué paso en las reuniones con el Gobierno catalán antes del 1-O. En la del 28 de septiembre, pedida por los Mossos, estaban Forn, Junqueras y Puigdemont. «Les dijimos que iba a haber dos millones de personas en la calle y 15.000 policías actuando y que eso iba a causar conflictos graves de orden público. Les emplazamos al cumplimiento de las órdenes judiciales, que nosotros las íbamos a cumplir y que no se equivocasen con nosotros. Les trasladamos que no quebraríamos nunca la legalidad y la Constitución y que no acompañábamos el proyecto independentista». «¿Y qué le respondieron?», requirió Marchena. «Puigdemont nos dijo: ‘hagan el trabajo que tengan que hacer’».