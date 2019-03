Misterio en un pueblo de Palencia: los vecinos reciben sobres con billetes de 50 euros

0

La Voz de Galicia

13/03/2019 15:54 h

Los vecinos de la localidad palentina de Villarramiel no salen de su sorpresa. Más de una decena de ellos han recibido sobres color sepia en sus buzones o por debajo de la puerta y en su interior un billete de 50 euros. El pueblo, de 900 habitantes, no da crédito a lo que está pasando desde el pasado miércoles, según recoge el Diario Palentino. Según la alcaldesa de la localidad, Nuria Simón, otros lugareños están recibiendo sobres con mensajes como "para la princesa de la casa" o notas con corazones. Pero los vecinos desconfían de este altruismo y están acudiendo a la Guardia Civil para comunicar lo que les está sucediendo. De momento, ya fueron 16 las casas en las que se constató que recibieron sobres, pero el altruista anónimo ha continuando repartiendo aguinaldos, que en algún caso incluso fue de 70 euros. También algunos de los receptores han acudido a un banco para comprobar si el dinero es de curso legal o falso para evitarse problemas. Los obsequios tampoco siguen una lógica por edad, sexo o capacidad económica. Semeja que se realizan de forma totalmente aleatoria, pues tampoco responden a una calle concreta del pueblo. Unos aparecen de día, y otros, de noche. En algunos domicilios, el Robin Hood palentino incluso ha dejado dos.

"No podemos decir si los vecinos son beneficiarios o afectados, no sabemos con qué intenciones se hace y, la gente a veces está desconfiando”, destacó la regidora, quien también bromeó afirmando que estos hechos anecdóticos están contribuyendo a que la localidad alcance fama nacional e internacional, no sólo por su cecina, sino porque “ahora también nos dejan 50 euros en los buzones”, concluyó Nuria Simón.