La mentira que esconde el «Yo vuelvo» de Puigdemont Para disfrutar de la inmunidad como europarlamentario tendría que recoger su acta en el Congreso

La Voz de Galicia F. B.

Madrid / La voz 13/03/2019 05:00 h

Puigdemont amenaza con volver a España. El expresidente catalán, que recientemente ha sido propuesto para encabezar las listas de Junts per Catalunya a las elecciones europeas del próximo 26 de mayo, garantizó que se plantea regresar al otro lado de los Pirineos gracias a la «inmunidad» de la que disfrutaría en el caso de obtener un acta de eurodiputado en dichos comicios. «Yo vuelvo», afirmó ayer en declaraciones a la cadena de radio autonómica RAC1.

El problema para Puigdemont es que solo comenzaría a disfrutar de esa inmunidad como eurodiputado en el momento en el que recogiera el acta que lo acreditaría como tal, y para ello tendría que acudir al Congreso de los Diputados, en pleno centro de Madrid.

Fuentes jurídicas solventes de la carrera de San Jerónimo apuntan a que la toma de posesión está regulada por la Junta Electoral y que tiene que ser en la Cámara Baja y «presencial», puntualizan, descartando cualquier posibilidad de delegarla en alguien; «y hasta que no acate la Constitución, no podrá obtener el acta, y sin el acta, no disfrutará de la inmunidad», razonan sobre el caso, descartando cualquier otra posibilidad. Con la orden de detención que pesa sobre él desde finales del 2017, Puigdemont sería arrestado tan pronto como fuese localizado en el interior del país. Fuentes parlamentarias recuerdan que en el interior del propio Congreso hay una comisaría de la Policía Nacional.

Discrepancias

Pero Puigdemont prefiere continuar con el discurso con el que trata de vender que el Estado español es antidemocrático y represivo con los independentistas, y expone que jurídicamente su inmunidad como eurodiputado comenzaría, «a todos los efectos, en el momento en que eres elegido, y tienes un tiempo para perfeccionar tu acta, con la toma de posesión efectiva de tu cargo». «Desde el momento en que el Gobierno español comunica los resultados de las elecciones, que es lo que dice el reglamento del Parlamento Europeo, la inmunidad funciona», apuntó a la emisora catalana desde Waterloo, la localidad belga en la que continúa refugiado de la acción de la Justicia española.

Salvo sorpresa, el expresidente catalán será el cabeza de lista de JxCat para las elecciones europeas, aunque la Justicia española estudia su caso y no se descarta que finalmente pueda ser inhabilitado. Puigdemont mete presión y asegura que es «un ciudadano absolutamente libre en la UE».