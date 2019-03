Puigdemont y Urkullu se enzarzan por la declaración de este en el Tribunal Supremo sobre su mediación

0

La Voz de Galicia C. R.

Colpisa | Barcelona 12/03/2019 20:43 h

Las relaciones entre Carles Puigdemont e Iñigo Urkullu acabaron de estropearse el fatídico 27 de octubre del 2017. Durante el juicio en el Tribunal Supremo, el lendakari no dejó en buen lugar al expresidente catalán y dijo que si no convocó elecciones, como habían acordado, fue porque no aguantó la presión de la calle y de las fuerzas independentistas. Puigdemont replicó este martes al lendakari afeándole sus críticas veladas.

«A Urkullu le falta una parte de memoria o del relato», afirmó. Una forma más o menos indirecta de señalar que había faltado a la verdad. Según su versión, el único acuerdo que existía durante las conversaciones entre el Gobierno central y la Generalitat, en las que el gobernante vasco había actuado de mediador, era que convocaría elecciones y no declararía la independencia si había garantías explícitas de que no se aplicaría el 155, que se retiraría el despliegue de los agentes de la Guardia Civil desplazados a Cataluña y se pondría punto final a la intervención de las cuentas a la Generalitat.

Urkullu respondió con contundencia a Puigdemont: «En el juicio, juré decir la verdad, dije la verdad y está documentada». La polémica entre ambos tensiona aún más las negociaciones entre JxCat y el PNV para una candidatura europea conjunta, ante la que los nacionalistas vascos muestran cada día menos interés porque la encabezaría Puigdemont.

Por otra parte, este martes testificó un comercial de la imprenta Artyplan, Enric Mary, quien ha relatado que recibió un encargo de cartelería relacionado con el 1-O por 17.250 euros, por parte de un dirigente de ERC que les dijo que «la factura debían girarla a la Generalitat» y que «corría mucha prisa». Se trata de Enric Vidal, coordinador de acción política de ERC en Badalona y diseñador.