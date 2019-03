El 8M de Juan Carlos Quer: «Por nuestras hijas, educación y leyes penales efectivas»

0

La Voz de Galicia Iago García

Redacción | La Voz 09/03/2019 17:40 h

No era el primer 8M sin su hija, Diana Quer. Pero desde que José Enrique Abuín confesó ser el asesino de su hija, su petición es férrea. No quiere que se derogue la prisión permanente revisable: «A la mujer se la defiende combatiendo la violencia con leyes penales efectivas, como la pena de Prisión Permanente Revisable, y evitando la puesta en libertad de violadores no reinsertados».

A la mujer se la defiende combatiendo la violencia con leyes penales efectivas , como la pena de Prisión Permanente Revisable, y evitando la puesta en libertad de violadores no reinsertados . Pero esto no interesa. Coherencia cero la de nuestros políticos.https://t.co/310Ssy6naG — Juan Carlos Quer - Oficial (@JcQuer) March 5, 2019

Y ayer, 8M, era la ocasión perfecta para recordarlo de nuevo. En una de las publicaciones sale la imagen de su otra hija, Valeria, participando activamente en la manifestación feminista y recordando a su hermana fallecida. Él escribe: «Por nuestras hijas, educación, y también leyes penales efectivas para evitar que depredadores sexuales y asesinos no reinsertados vuelvan a delinquir».

Ayer mi hija acudió como tantas otras jóvenes a la manifestación en defensa de la igualdad y contra la violencia hacia la mujer. Por nuestras hijas , educación , y también leyes penales efectivas para evitar que depredadores sexuales y asesinos no reinsertados vuelvan a delinquir pic.twitter.com/4BfD8wazM0 — Juan Carlos Quer - Oficial (@JcQuer) March 9, 2019

Juan Carlos Quer, con más de 7.000 seguidores en Twitter, lleva varios días compartiendo en las redes su indignación contra el Gobierno de Pedro Sánchez, favorable a la derogación de una ley para Quer irrenunciable. Ayer personalizó el mensaje para el presidente del Gobierno y mencionó explícitamente el caso de su hija Diana: «Sr Sanchez, hoy mi hija Diana Quer no puede asistir a la manifestación feminista, murió asesinada por un depredador sexual (...) No es inhumana la pena, inhumano es su asesino».

Sr Sanchez, hoy mi hija Diana Quer no puede asistir a la manifestación feminista, murió asesinada por un depredador sexual. Además de educación son necesarias leyes penales efectivas , como la pena de Prisión Permanente Revisable. No es inhumana la pena, inhumano es su asesino. — Juan Carlos Quer - Oficial (@JcQuer) March 8, 2019

La familia Quer ha protagonizado recogidas de firmas y manifestaciones en la calle para que la pena de prisión permanente revisable permanezca en el Código Penal.

También en internet, a través de plataformas como Change.org, impulsan campañas para evitarlo.