Rivera no descarta que Ciudadanos incorpore a Soraya Rodríguez a su candidatura europea

Redacción 07/03/2019 11:38 h

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, no ha querido confirmar que su partido haya intentado fichar a la exdiputada socialista Soraya Rodríguez para incluirla en su candidatura a las elecciones europeas, pero ha dicho que tampoco lo descarta. «No puedo descartar nada» porque «estamos incorporando talento a este equipo», ha declarado en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, cuando le han preguntado por esta posibilidad, aunque ha declinado hablar de «fichajes».

Rivera ha elogiado a Soraya Rodríguez, describiéndola como una política «capaz y moderada que inequívocamente ha defendido la Constitución» y que ha dejado el PSOE por sus discrepancias con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su relación con los partidos independentistas y nacionalistas.

Soraya Rodríguez, ha señalado que ahora, tras abandonar el PSOE, pensará sobre su futuro y recalca que no ha tomado ninguna otra decisión, además de negar que haya recibido ninguna propuesta formal. «Ayer tomé una decisión y no he tomado ninguna más. No tengo ninguna propuesta formal, ayer tomé la decisión de abandonar el PSOE y no tengo ninguna otra decisión, sí que voy a pensar sobre mi futuro», ha recalcado en una entrevista en Antena 3.

Carmen Calvo dice que «los socialistas no abandonan el PSOE»

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha señalado hoy que «los socialistas no abandonan el Partido Socialista», en referencia a la decisión de Soraya Rodríguez de pedir la baja como militante de este partido. En declaraciones a RNE, Calvo ha citado al escritor Oscar Wilde cuando dijo que «solo un tonto no juzgaría por las apariencias», y ha añadido que «es evidente lo que ha hecho la señora Rodríguez», algo que no le merece «ningún comentario».

A Fernández Vara le «duele» la marcha de Soraya Rodríguez

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado este jueves que le «duele» la marcha del PSOE de la exportavoz parlamentaria y diputada socialista Soraya Rodríguez, ya que «son muchos años juntos, mucha relación y mucha amistad». En cualquier caso, ha añadido que «en la vida hay que saber ganar y hay que saber perder», tras lo que ha considerado que «el PSOE ganó» en las últimas primarias que celebró, aunque algunos, como él mismo, las perdieron. «Y eso hay que apoyarlo y hay que respetarlo», ha apuntado.

Jose Blanco afirma que está «abochornado»

El europarlamentario socialista José Blanco Blanco ha manifestado en su cuenta personal de Twitter que está «abochornado y arrepentido de haberla apoyado durante tanto tiempo». «¿Y los principios?» -se pregunta-. «Es mejor abrazarse a la derecha que nos dejó como herencia más independentistas, dos referéndums ilegales, una declaración de independencia y una mediación para evitar el 155. En fin».