Gerard Piqué llama mentiroso y manipulador al exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo

El central afirma que «el fútbol y la política están mezclados»

Gerard Piqué fue protagonista en el Santiago Bernabéu y no sólo por su partidazo, que mereció hasta el elogio de Shakira. No pudo evitar volver a insistir en sus declaraciones del miércoles sobre el juicio a los líderes del procés por el juicio del 1 de octubre de 2017. El central del Barcelona comenzó «los resultados demuestran que nos encontramos bien. A mí me encanta venir aquí, siempre lo he dicho. Es todo o nada y se vive algo diferente que en otros partidos», tras la victoria de su equipo frente al Real Madrid este sábado por 0-1 en el Santiago Bernabéu. En lo referente al juego de su equipo, destacó: «Hemos jugado mejor que el otro día y el resultado es menos abultado, al final el fútbol es así. Es un golpe a la Liga que nos da una cierta tanquilidad».

