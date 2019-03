¿Qué hace una «chica» como Carmen Lomana en un mitin de Pablo Iglesias?

0

La Voz de Galicia M. Ruiz

07/03/2019

¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Como en la mítica canción de Burning, esta es la pregunta que muchos se hacen desde que ayer saliese a la luz pública el polémico cartel de Podemos anunciando la vuelta de Pablo Iglesias. Y es que en la imagen en la que se ve de espaldas al líder de la formación morada en un mitin celebrado en el año 2015 alguien descubrió a Carmen Lomana.

Tras las dudas iniciales se confirmó que sí, que era ella. Y es que efectivamente allí estaba, en «primera fila». «Me tienen ya aburrida con una foto de un cartel que ha salido de Podemos, anunciando la vuelta de Pablo Iglesias, en la que, si te fijas bien, se me ve a mi como una 'pulguita'. Efectivamente, soy yo. Ahí, en primera fila del mitin y de la manifestación de Podemos en el 2015», ha explicado Carmen Lomana en un vídeo publicado en las redes sociales.

Carmen Lomana acudió ese día al mitin de la formación morada porque «estaba trabajando» para un programa de Telecinco que la había enviado a cubrir el evento. «Me pareció interesante porque no tenía ni idea de lo que me iba a encontrar. Podemos no era el partido que ahora todos conocemos y sabemos lo que dan de sí. Era un partido nuevo, sabíamos que era de izquierdas que había sacado cinco millones de votos en las europeas», dice ahora.

«Cuando llegué había muchísima gente. Era la manifestación de los cabreados. A muchos los entrevisté... estaban hartos todos. Me di cuenta de que había un tejido social cabreadísimo, esa no era gente de izquierdas, de Izquierda Unida, del Partido Comunista... eran ciudadanos hartos que habían ido allí a protestar y esperando un cambio», explica sobre el multitudinario acto de Podemos en 2015.

«Me fui colando, colando, colando, hasta llegar a primera línea. Y ahí en primera línea escuché todos los mítines, cantaron, y hubo un momento que me emocioné un poco con una canción de Violeta Parra», recuerda sobre la experiencia.

«¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este?», le han preguntado muchas veces desde ayer a Carmen Lomana: «Pues trabajar... que yo soy una curranta».

