Así llegan todos los líderes a la pugna electoral

Madrid / la voz 05/03/2019 21:10 h

Pedro Sánchez

Secretario general del PSOE

EN EL CURRÍCULO

Madrid, 29 de febrero de 1972.

Licenciado en Economía. Doctor en Economía por la UCJC.

EN EL CONGRESO

El PSOE cuenta con 85 diputados. La última encuesta de Sondaxe para La Voz le da 116.

TRAYECTORIA POLÍTICA

Fue concejal y diputado. Líder del PSOE entre 2014-2016 y desde el 2017 hasta ahora.

Sánchez busca su renovación para frenar a los ultras

Los sondeos apuntan a un triunfo del socialismo en las elecciones. La duda es si esta victoria les servirá para gobernar. Para lograrlo, Sánchez trata de alejarse de los secesionistas catalanes con la pretensión de borrar su pasado más cercano, aunque buena parte de sus opciones de renovar en la Moncloa pasan por volver a pactar con ellos.

Alertará de la llegada de la ultraderecha en España, presentándose como única alternativa denunciando una y otra vez la foto de la plaza de Colón en la que se juntaron Casado, Rivera y Abascal. Será especialmente agresivo contra Ciudadanos en un intento de arañarle a Rivera a su votantes más moderados.

Pablo Casado

Presidente del PP

EN EL CURRÍCULO

Palencia, 1 de febrero de 1981. Licenciatura en Derecho y Grado en ADE por la URJC.

EN EL CONGRESO

El PP dispone de 137 diputados. La última encuesta de Sondaxe para La Voz le otorga 76.

TRAYECTORIA POLÍTICA

Expresidente de NNGG, diputado autonómico y presidente del PP desde verano del 2018.

El PP se presenta como la única alternativa real

Casado trata de liderar el bloque conformado por el PP, C’s y Vox. Los populares perderán buena parte de sus escaños, tal y como recogen todas las encuestas y como se empieza a asumir en Génova. Sin embargo, confían en que se puedan replicar los resultados de las andaluzas para conquistar la Moncloa.

Durante la precampaña será el líder que recorrerá más kilómetros. Confía en poder contar en los mítines con la colaboración de Aznar y de Rajoy, nunca juntos. Tendrá que afinar su discurso en función de por donde pise, porque no es lo mismo Galicia que Toledo. Acusará a Sánchez de vender España a los secesionistas catalanes.

Albert Rivera

Presidente de Ciudadanos

EN EL CURRÍCULO

Barcelona, 15 de noviembre de 1979. Estudió Derecho en la Facultad de Derecho ESADE.

EN EL CONGRESO

Ciudadanos tiene 32 diputados. La última encuesta de Sondaxe para La Voz le da 40.

TRAYECTORIA POLÍTICA

Presidente de C’s y diputado en el Parlamento catalán desde el 2006. En Madrid desde el 2015.

Rivera tratará de no desinflarse en la recta final

Su campaña estará marcada por el cordón sanitario anunciado hacia el PSOE, con el que dicen que no pactarán. Rivera reaccionó así a la estrategia del PP, que pedía a los constitucionalistas que no lo votasen ya que podría acabar invistiendo a Sánchez presidente. El traslado de Arrimadas a Madrid busca acabar de convencer al electorado femenino, uno de sus grandes talones de Aquiles, y a su vez desprenderse de la imagen de partido tan personalista. Además, será una buena ayuda para intentar no perder fuelle durante la campaña, 15 días que históricamente se le eternizan entre otras, por su falta de implantación en el territorio.

Pablo Iglesias

Secretario general de Podemos

EN EL CURRÍCULO

Madrid, 17 de octubre de 1978.

Licenciado en Derecho y en Ciencia Política en la UCM.

EN EL CONGRESO

Podemos y sus confluencias cuentan con 71 diputados. Sondaxe les asigna 39 escaños.

TRAYECTORIA POLÍTICA

Coofundador y secretario general de Podemos desde el 2014. Exeurodiputado.

Podemos e Iglesias llegan inmersos en una gran crisis

La cara más visible de Podemos durante el primer mes de precampaña será Irene Montero. El secretario general de Podemos está de baja de paternidad y no se reincorporará a la primera línea hasta que la campaña esté a punto de comenzar. Podemos está hundido en todas las encuestas fruto de la concatenación de varias crisis internas y una seria amenaza de escisión tras la última maniobra de Íñigo Errejón.

Podemos llega como muleta del Gobierno, pero con la sensación de que no ha logrado capitalizar las medidas sociales. Se les da bien la campaña, aunque en la calle Princesa admiten que la bajada será importante.

Santiago Abascal

Presidente de Vox

EN EL CURRÍCULO

Bilbao, 14 de abril de 1976.

Licenciado en Sociología por la Universidad de Deusto.

EN EL CONGRESO

Vox no cuenta con ningún diputado, pero la última encuesta de Sondaxe para La Voz le da 51.

TRAYECTORIA POLÍTICA

Presidente de Vox desde el 2014. Anteriormente, concejal y diputado del PP vasco.

Vox: cuatro cosas claras y el arma de las redes sociales

Todo parece indicar que la ultraderecha española entrará en el Congreso de los Diputados, y que lo hará con fuerza. Vox y Santiago Abascal recurrirán a los cuatro mensajes que vienen manejando estos últimos meses en los que se han disparado: defensa de la unidad territorial, de la caza, de la familia... Hablar poco, pero hacerlo muy claro.

Su comportamiento en campaña es toda una incógnita, ya que no cuentan ni con la estructura ni con la implantación territorial suficiente. Tratarán de suplir estas carencias en las redes sociales, en donde dominan técnicas similares a las utilizadas por Donald Trump.