Rivera tratará de no desinflarse en la recta final

La Voz de Galicia F. B.

Madrid / la voz 06/03/2019 05:00 h

Albert Rivera

Presidente de Ciudadanos

EN EL CURRÍCULO

Barcelona, 15 de noviembre de 1979. Estudió Derecho en la Facultad de Derecho ESADE.

EN EL CONGRESO

Ciudadanos tiene 32 diputados. La última encuesta de Sondaxe para La Voz le da 40.

TRAYECTORIA POLÍTICA

Presidente de C’s y diputado en el Parlamento catalán desde el 2006. En Madrid desde el 2015.

Su campaña estará marcada por el cordón sanitario anunciado hacia el PSOE, con el que dicen que no pactarán. Rivera reaccionó así a la estrategia del PP, que pedía a los constitucionalistas que no lo votasen ya que podría acabar invistiendo a Sánchez presidente. El traslado de Arrimadas a Madrid busca acabar de convencer al electorado femenino, uno de sus grandes talones de Aquiles, y a su vez desprenderse de la imagen de partido tan personalista. Además, será una buena ayuda para intentar no perder fuelle durante la campaña, 15 días que históricamente se le eternizan entre otras, por su falta de implantación en el territorio.