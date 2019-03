Montero asume como propio el error del cartel de Pablo Iglesias

0

Redacción 07/03/2019 14:49 h

La número dos de Podemos, Irene Montero, respondió este jueves en un programa de La Sexta la polémica del cartel que anunciaba el regreso de Pablo Iglesias el próximo 23 de marzo entonando el mea culpa: «Nosotros no seguimos el protocolo de feminismo, que además tenemos, y lo tenemos que usar para todas nuestras infografías, para todas nuestras campañas. Y eso ha derivado en un error que hemos reconocido», declaró. Sin embargo, Montero no quiso revelar si ella o Iglesias habían visto el cartel antes de hacerse público ni despejar las dudas sobre si conocían de antemano el error: «Da igual que lo conociese o no lo conociese, Pablo Iglesias asume como propio el error, porque cuando uno es dirigente político eso da igual. Yo creo que a la gente lo que le importa es que yo reconozca que eso es un error, que Pablo reconozca que eso es un error, y que le pongamos remedio».

Tampoco aclaró a quién le había molestado más, si al líder de Podemos o a ella, como mujer y dirigente, el enfoque del cartel. «Nosotros ya hemos dicho que no nos sentimos identificados. Yo tampoco, y no solamente por estar a dos días del 8 de marzo», señaló antes de arremeter contra la repercusión informativa de su desliz: «A todo esto, nosotros cometemos un error con un cartel y somos portada en los periódicos de tirada nacional, la señora Villacís oculta una sociedad patrimonial con 2 millones de euros y no es portada en ningún periódico».

Montero señaló además que la vuelta de Iglesias no es excepcional: «Él ha cumplido con su permiso pero no está desaparecido, Pablo lo que va a hacer es reincorporarse al trabajo, como lo han hecho muchas mujeres a lo largo de la vida y de forma muy invisible. Y queremos que sea un acto bonito, cuidado, pero no queríamos que se montase esto».

Unas declaraciones que llegan después del revuelo que causaron sus palabras el lunes y que dispararon las especulaciones sobre el relevo en la secretaría general: «Estoy convencida de que en Podemos la próxima persona que sea secretaria general será una mujer, y si no, al tiempo». Un vaticinio que ha desencadenado toda clase de rumores en torno a la formación que lidera Pablo Iglesias y su posible sustituta. Tanto que alguna dirigente, como Ione Belarra, tuvo ayer que desmentir que esté sopesando postularse a la secretaría general. «No está en mis planes, en mis planes está el ganar las elecciones del 28 de abril», señaló la portavoz adjunta en el Congreso. En este sentido, Montero aseguró este jueves que es «una evidencia que habrá una lideresa pronto» e indicó que «en el partido hay un consenso de que el próximo líder tiene que ser una mujer porque es tiempo de mujeres», pero incide en que esa es una decisión que deben tomar los inscritos e asegura que en este momento no aspira a ser ella la mujer que le releve, dado que está centrada en la campaña de cara al 28A. Lo cierto es que Iglesias siempre ha mantenido que su paso por la política será breve. Su verdadera pasión es la universidad. Su salida podría acelerarse en caso de un batacazo el 28A, algo que pronostican las últimas encuestas.

