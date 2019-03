La candidata de Podemos en Ávila desvela que la chantajearon para que se retirara a cambio de no publicar su condena

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 05/03/2019 18:01 h

La candidata de Podemos a la Alcaldía de Ávila, Pilar Baeza, que fue condenada a 30 años de cárcel como cómplice de asesinato, mantiene su candidatura avalada por el partido y asegura que no ha accedido al «chantaje» que se le planteó para que la sentencia no fuera pública, por lo que ha considerado que la polémica en torno a su caso es fruto de «la mafia que hay en la política».

Así lo ha aseverado en su intervención, tras la que ha explicado que ha sido objeto de chantaje para retirar su candidatura a cambio de que no se publicase la condena que, ha recordado, data de 1985, cuando ella tenía 23 años, informa Europa Press. «La noticia parece difundida con la intención de hacerme el máximo daño posible por motivos que desconozco», ha aseverado, a lo que ha sumado otros motivos como el «revanchismo».

«Yo no acepto chantajes ni me vendo, pues no es la primera vez que se me intenta callar utilizando mi pasado como amenaza», ha añadido tras manifestar que «en la vida» hay que «afrontar circunstancias no siempre buscadas ni merecidas». «Entonces afronté el problema como pude o como supe», ha dicho, recordando que la joven «ingenua y sin experiencia» que era «hace más de 34 años nada tiene que ver con la persona» en que se ha convertido.