La Eurocámara autoriza a Vox para dar una conferencia sobre el conflicto catalán

Cristina Porteiro

04/03/2019

La campaña electoral se libra en todos los frentes. También en el europeo. Unos pierden la batalla de la calle, otros la de los despachos, y todavía queda librar la de los juzgados, pero lo que no se puede negar es que el ruido de las escabechinas también se deja sentir en Bruselas.

La Eurocámara se ha convertido en uno de los escenarios preferidos de los partidos políticos españoles para litigar a costa del conflicto catalán. Para los independentistas es la mejor oportunidad de internacionalizar su causa. Para quienes se oponen al discurso de los secesionistas, es una plataforma para contrarrestar la imagen de degradación democrática que los secesionistas catalanes intentan desplegar cuando tienen oportunidad. Ahora también es un altavoz para quienes quieren hacer su propia lectura del desafío independentista desde las tesis de la extrema derecha.

El presidente de la institución, Antonio Tajani, ha decidido esta mañana autorizar al partido ultra Vox a impartir la conferencia «Cataluña, una región española» prevista para el próximo miércoles 6. Durante la cita, miembros del partido como su secretario general, Javier Ortega Smith, o su portavoz para Cataluña, Jorge Buxadé, contarán la «historia real de España» y denunciarán las «décadas de inacción y falta de control del gobierno nacional» y el «intento de golpe de Estado» instigado por los doce líderes independentistas que están siendo juzgados por el Tribunal Supremo.

La formación de Santiago Abascal acudirá como invitada por el eurodiputado eurófobo polaco del PiS, Kosma Zlotowski, después de que el Parlamento Europeo comprobase con sus expertos que no existe ningún riesgo para la seguridad y el orden público, como denunció el pasado mes de febrero la eurodiputada del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Ana Miranda. La gallega exigió hasta en tres ocasiones a Tajani que suspendiera un evento que «amenaza los valores democráticos» y para sostener su demanda adjuntó intervenciones públicas «xenófobas, misóginas y de incitación al odio» vertidas por miembros de Vox. «Como mujer, como eurodiputada, como pacifista y defensora de las libertades y derechos, me siento agredida con la posible presencia en esta cámara de un partido franquista, misógino, racista y homófobo», denunció en su misiva del 19 de febrero, en la que esperaba que Tajani aplicara el mismo rasero que se utilizó para prohibir esos días una conferencia similar sobre el juicio del procés a la que iban a asistir el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el actual dirigente autonómico, Quim Torra.

Pero el Parlamento Europeo ha hecho caso omiso de las protestas contra la presencia de Vox en sus instalaciones. La solicitud para celebrar la conferencia llegó «en tiempo y forma» y tras consultar a los servicios de seguridad y aclarar que no había ningún elemento que pudiera poner en riesgo el desarrollo normal de la actividad parlamentaria, sus autoridades dieron la luz verde «sin que el presidente haya tenido la necesidad de involucrarse» en la decisión. Y es que solo cuando la evaluación de seguridad es negativa, el presidente debe tomar la decisión sin automatismos de por medio.

¿Qué ha motivado la suspensión de una conferencia y la autorización de otra? La Eurocámara justificó por motivos de seguridad y orden público la suspensión del evento en el que iban a participar los líderes independentistas y para ello echó mano de hemeroteca. El asalto a la sede de la Comisión Europea en Barcelona el pasado mes de febrero por parte de activistas de la la ANC marcó un precedente al que se aferró la Eurocámara para denegar el permiso. En el caso de Vox, no se han registrado altercados previos que conciernan a las instituciones europeas.