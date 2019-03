Nervios, despedidas y purgas en el último pleno de una convulsa legislatura

0

La Voz de Galicia

Madrid / La Voz 01/03/2019

Concluye la legislatura y el Congreso cierra sus puertas hasta que se abra el melón de las elecciones del 28 de abril. Los resultados de estos comicios traerán un nuevo reparto de escaños. «¿Estaré de vuelta en un par de meses?», se preguntaban este jueves muchos diputados. A otros no les hace falta formularse esa cuestión, bien porque tienen garantizado su regreso mediante una privilegiada posición de salida en las listas, o bien porque son conscientes de que ya tienen la cruz de la dirección del partido para la purga, y ya empiezan a preparar el retorno a su actividad profesional, el que la tenga.

Las cuatro grandes formaciones realizarán una importante depuración, que tratarán de vender como una renovación necesaria para revitalizar sus bancadas, pero que en realidad solo responde al interés del líder de rodearse de afines dentro de las distintas facciones que existen en todas las organizaciones.

Sin duda, el PSOE será uno de los que presente un mayor lavado de cara. El triunfo de Pedro Sánchez en las primarias y la reconquista de la secretaría general del partido tras su convulsa salida le permitió blindar en los estatutos la figura del líder y renovar la ejecutiva de Ferraz. Ahora le llega la oportunidad de renovar su grupo parlamentario con unas listas confeccionadas a su antojo. En principio, los sondeos conceden a los socialistas algún escaño más de los que tienen ahora, pero eso no impedirá a Sánchez despedir a buena parte de sus parlamentarios. Uno de los ejemplos más significativos es el de Antonio Hernando, quien fuera su mano derecha hasta que se equivocó de caballo ganador en el proceso de primarias. O Soraya Rodríguez, una de las más críticas con la gestión de Sánchez al frente del Gobierno. Ninguno de estos dos nombres tiene la más ligera opción de repetir, como tampoco la tienen muchos de los parlamentarios susanistas, salvo que la federación andaluza, todavía bajo el férreo control de Díaz, llegue a un acuerdo que Ferraz acabe tragando. Todavía es temprano, pero la cosa pinta mal para los representantes del PSdeG. Se confía en que repitan Pilar Cancela, cabeza de lista por A Coruña y única representante gallega en la ejecutiva, y puede que Guillermo Meijón, que en los últimos comicios logró su escaño desde la segunda plaza por Pontevedra. Los otros cuatro lo tendrán muy complicado. Ricardo García-Mira ya se despidió ayer.

Celaá, por Álava

En cuanto a los ministros, la titular de Educación, Isabel Celaá, ya ha confirmado que irá de número uno por Álava; Nadia Calviño se ha mostrado reticente a ir en una candidatura, y se estudia llevar como cabeza de lista por León a Margarita Robles; al titular de Interior, Fernando Grande Marlaska, por Ávila, y a la de Industria, Reyes Maroto, por Valladolid.

Las primarias del pasado verano también pasarán factura en el grupo popular. Pablo Casado reunió a principios de semana a los suyos pidiendo tranquilidad y lealtad. Consciente de que aquí sí que no habrá sitio para todos (el empuje de Vox y la amenaza de crecimiento de Ciudadanos les restarán sillones), les recordó que a la vuelta de la esquina todavía están las municipales y autonómicas.

La dirección empezará por limpiar de los puestos de salida a los conocidos como sorayos, por su afinidad con la exvicepresidenta, que le disputó la dirección del partido. Celia Villalobos ya anunció a bombo y platillo que no regresará a la Carrera de San Jerónimo. Algunos pesos pesados del viejo PP confían en repetir aun habiéndose significado a favor de Sáenz de Santamaría, como el zamorano Fernando Martínez-Maíllo.

Fuentes del partido en Galicia insisten en que el juego de las sillas no comienza hasta la semana que viene, pero la música ya ha empezado a sonar. La decisión final será de Feijoo y de Casado. En Génova no acaba de convencer el nombre de Pilar Rojo, a la que no le faltarán salidas, e Irene Garrido o Diego Gago podrían desembarcar en el Congreso en la próxima legislatura, tal y como publicó recientemente La Voz. En donde no se puede descartar el follón es en Ourense, en donde Baltar también entra en la ecuación Feijoo-Casado. Ana Belén Vázquez es la favorita para liderar la lista a pesar de no ser del agrado del presidente de la diputación. Celso Delgado será el dos gracias a su reconocida solvencia parlamentaria.