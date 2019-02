El PP decide no aprobar sus conclusiones sobre financiación de partidos y no denunciará a Iglesias y Narbona

0

Redacción 28/02/2019 12:58 h

El PP ha decidido finalmente no llevar a votación sus conclusiones sobre la comisión de investigación de la financiación de los partidos políticos del Senado, por lo que se quedarán como un trabajo del Grupo Popular y no tendrá más consecuencias: no llevará a fiscalía, como tenía previsto, las declaraciones del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y del secretario de finanzas de Ciudadanos, Carlos Cuadrado, al sospechar que mintieron en sus declaraciones.

Así lo ha explicado el portavoz del Grupo Popular, Luis Aznar, en la última sesión de la comisión este jueves, informa Europa Press. La disolución de las Cortes por la convocatoria electoral supone la suspensión de todas las comisiones del Senado. «Este es un trabajo inconcluso y tiene que quedar como las recomendaciones del Grupo Popular, no de la Cámara», ha explicado el senador para justificar que no se apruebe finalmente el documento. Ha subrayado que su partido entiende que esto es lo «honrado».